En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado este domingo haber realizado durante la noche una operación por la cual dos batallones penetraron "38 kilómetros en territorio sirio" para confiscar "más de 300 armas diferentes" en un supuesto depósito abandonado del régimen de Bashar al Assad.
"En plena noche, dos batallones de la 810.ª División de Montaña emprendieron una importante misión, adentrándose 38 kilómetros en Siria", han indicado en un comunicado en su web las FDI, precisando que la operación se ha llevado a cabo "mucho más allá de la zona de amortiguamiento, en un puesto de comando abandonado de la época del régimen de Asad, al este de Damasco".
Javier Bardem: "Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza"
El español Javier Bardem, nominado al Emmy a mejor actor de reparto por la antología 'Monsters: la historia de Lyle y Erik Menendez', hizo un llamado al apoyo del pueblo palestino y a condenar "el genocidio de Israel en Gaza".
"Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel", alertó Bardem en declaraciones a EFE durante su paso por la alfombra roja de los premios más prestigiosos de la televisión estadounidense que se celebran este domingo en Los Ángeles.
45 muertos más
Al menos 45 personas han muerto en acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza desde el amanecer de este domingo, 32 de ellas en la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas gazatíes citadas por medios palestinos. Durante la jornada, las Fuerzas Armadas israelíes han intensificado los bombardeos con el derribo de varias torres de viviendas en la capital gazatí, así como el bombardeo en hasta al menos tres ocasiones la Universidad Islámica de Gaza.
"No debemos dar cabida a este antisemitismo descarado"
El canciller alemán, Friedrich Merz, agradeció este domingo al primer ministro belga, Bart de Wever, su presencia anoche en un concierto en la ciudad alemana de Essen de la Filarmónica de Múnich bajo la batuta del israelí Lahav Shani, tras haber sido cancelada su actuación en el Festival de Gante (Bélgica) al frente de la misma agrupación, que estaba prevista para el 18 de septiembre. "Agradezco al primer ministro belga su firme muestra de solidaridad con su visita a Lahav Shani y a la Filarmónica de Múnich en Essen. Estimado @Bart_DeWever, no debemos dar cabida a este antisemitismo descarado", escribió en un mensaje en su cuenta de X.
Israel mata a 40 personas en lo que va de domingo en Gaza y sigue bombardeando la capital
El Ejército israelí ha matado en lo que va de domingo alrededor de 40 personas en Gaza, la mayoría en bombardeos contra la norteña capital del enclave palestino, que las tropas israelíes se disponen a tomar desplazando a su millón de habitantes.
Según un recuento provisional en las morgues de hospitales compartido por periodistas gazatíes en una plataforma conjunta, hasta las 14.30 hora local (11.30 GMT) se registraron 45 muertos y de ellos 29 han llegado a hospitales del norte de la Franja.
En Hospital Shifa, localizado en la asediada ciudad de Gaza, recibió de madrugada ocho cuerpos sin vida y una veintena de heridos, informó a EFE su director, Mohammad Abu Salmia, quien pidió protección para los hospitales de la urbe.
Israel mata a 68 palestinos el sábado y hiere a cerca de 350 en intensos bombardeos
El Ejército israelí mató el sábado al menos a 68 palestinos e hirió a otros 346, según el recuento diario del Ministerio de Sanidad publicado hoy, por el que los fallecidos por fuego israelí aumentaron a 64.871 en casi dos años de ofensiva, sin contar los que perecieron por hambre o siguen bajo los escombros.
Según estos datos de Sanidad, un total de diez personas fueron además asesinadas este sábado mientras aguardaban el reparto de ayuda o la cogían de camiones que entran en la Franja con comida, en un territorio donde la ONU declaró a finales de agosto la existencia de una hambruna en la ciudad de Gaza que podría expandirse a finales de septiembre hacia otras áreas del enclave.
Sumando estas nuevas diez muertes, 2.494 personas fueron asesinadas y unas 18.000 resultaron heridas mientras buscaban ayuda humanitaria en los puntos de recogida de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) o en las inmediaciones de los puntos militares por donde pasan los escasos camiones que consiguen entrar con suministros al enclave gazatí.
Marco Rubio aterriza en Tel Aviv en una visita donde abordará la ofensiva en Gaza
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó este domingo en el aeropuerto de Tel Aviv, dando inicio a una visita de dos días a Israel en la que se espera que aborde la ofensiva bélica en Gaza.
El jefe de la diplomacia estadounidense visitará esta tarde, junto al mandatario Benjamín Netanyahu, el Muro de las Lamentaciones en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el único acto de su agenda compartido por ahora de forma oficial.
Según la ONG israelí Peace Now -que monitoriza la expansión de asentamientos ilegales-, Rubio estará también presente en la inauguración de un túnel turístico en una colonia israelí en el barrio palestino de Silwan, ubicado en el ocupado Jerusalén Este.
Qatar acoge una cumbre regional sobre los bombardeos de Israel contra Doha
Qatar acogerá el domingo y el lunes una cumbre regional de países árabes e islámicos para abordar los bombardeos ejecutados el martes por el Ejército de Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital del país, Doha, que dejó un total de seis muertos, según la agencia estatal qatarí de noticias, QNA.
El bombardeo, defendido por Israel y condenado con dureza por Qatar, se saldó con la muerte de cinco miembros del grupo palestino y un miembro de las fuerzas de seguridad qataríes, cuyos funerales se celebraron en la tarde de este jueves, tal y como ha anunciado el Gobierno qatarí.
El Ministerio del Interior qatarí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "los funerales por los mártires del ataque israelí (...) tendrán lugar tras los rezos del Asr (...), en la mezquita Mohamed bin Abduluahab".
La visita de Marco Rubio
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará este domingo junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén tras su llegada a Israel como parte de una gira que le llevará luego al Reino Unido. Según informó este sábado la Oficina del Primer Ministro, Rubio visitará junto con Netanyahu el lugar más sagrado del judaísmo, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, en un acto abierto a la prensa.
La casa de Basel Adra
El Ejército israelí ocupó este sábado la vivienda del cinesta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No other Land', después de que colonos atacaran su aldea en el sur de Cisjordania ocupada, según informó a EFE uno de los codirectores del largometraje. "Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos", detalló a EFE el codirector israelí Yuval Abraham, que aseguró que algunos familiares de Adra fueron golpeados por colonos.
