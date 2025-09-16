Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza

Israel destinó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el genocidio de la Franja de Gaza y la situación de hambre de la población en el enclave asediado por la guerra. Una investigación conjunta de Eurovision News Spotlight, la alianza de verificación liderada por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés), concluye que las publicaciones difundidas por cuentas oficiales del Gobierno israelí forman parte de una estrategia de publicidad gubernamental planificada. Consiste en el uso de redes sociales, influencers y viajes a su territorio para contrarrestar las críticas en temas como la hambruna en Gaza. El informe ha sido destacado en un primer momento en España por Verifica RTVE.

Inversión millonaria

La investigación, en la que han participado medios públicos de Alemania (DW y BR24), Austria (ORF) y Bélgica (VRT), revela que el Gobierno israelí está llevando a cabo una "estrategia de relaciones públicas sofisticada, bien financiada y, a menudo, poco convencional". El objetivo de esta estrategia es "moldear la narrativa internacional en torno a las operaciones militares del país", según este análisis. El contrato destapado entre Israel y Google tiene validez desde el 17 de junio hasta el 31 de diciembre de 2025 y está valorado en 167 millones de shekels israelíes (42,8 millones de euros). De esa cantidad, se destinan 150 millones de shekels (38,5 millones de euros aproximadamente) a YouTube y Display & Video 360, la plataforma de gestión de campañas publicitarias de Google. Otros 10 millones de shekels (2,56 millones de euros) son para campañas de publicidad en X. También designan 10 millones de shekels (1,79 millones) a las plataformas de publicidad francesas e israelíes Outbrain/Teads.

Anuncios contra las evidencias del drama

Esta investigación también demuestra la insistencia del Gobierno de Israel en esta estrategia diplomática. Sus datos revelan que en 2024 la IGAA patrocinó 2.000 anuncios, 1.100 dirigidos a la audiencia internacional. Desde el 1 de enero al 5 de septiembre de 2025, publicaron "más de 4.000 anuncios, el 50% de los cuales estaban dirigidos a un público internacional". Los equipos de comunicación de Israel pretenden ocultar la drámatica situación del enclave, en el que no pueden entrar periodistas (han muerto hasta ahora más de 200 profesionales). La guerra de Israel contra Gaza ha causado al menos 64.964 muertos y 165.312 heridos desde octubre de 2023. Se cree que miles más se encuentran bajo los escombros. Algunos estudios apuntan a que es posible que esa cifra sea hasta 10 veces superior. Un total de 1.139 personas murieron en Israel durante los ataques del 7 de octubre, y unas 200 fueron capturadas.

Promover narrativas

Tras esta ofensiva comunicativa por parte de Israel se encuentra la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel (IGAA), una oficina "que utiliza las plataformas publicitarias de Google y Meta para promover las narrativas del Gobierno israelí y contrarrestar a quienes desafían directamente las políticas y operaciones militares de Tel Aviv mediante publicidad pagada", según este estudio periodístico internacional. Tal y como explican en esta investigación conjunta, se trata de "narrativas cargadas de emotividad meticulosamente planificadas y ejecutadas", como los anuncios pagados de mercados con comida en Gaza "para contrarrestar los informes sobre la hambruna" y acusar "a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) de ser una "fachada de Hamás"".

Vídeos falsos

La investigación conjunta liderada por Eurovision News Spotlight confirma que los contenidos que niegan la hambruna en Gaza se distribuyeron en la plataforma de anuncios de Google. La estrategia comunicativa tiene similitudes con la efectuada por Rusia sobre la guerra de Ucrania, al menos en lo que respecta a ese afán por limitar la presencia de periodistas en el conflicto y el afán por dar sensación de normalidad pese a los dramas continuos aparejados a la guerra. Según los datos de agosto de 2025, existen "importantes aumentos" de visitas al canal del Ministerio de Asuntos Exteriores "que coinciden con la publicación de los vídeos sobre los restaurantes y mercados de alimentos de Gaza". Con este análisis, aseguran que no son "visitas orgánicas" (es decir, que los usuarios entren por su propia cuenta sin necesidad de anuncios) y confirman "que los vídeos se distribuyeron a través de Google Ads, lo que indica que el Ministerio de Asuntos Exteriores pagó deliberadamente para insertarlos en los feeds de los usuarios de varios países".

Desinformación en red

Israel niega sistemáticamente la hambruna, mostrando en vídeos que se potencian en Google mercados y restaurantes con comida en la Franja, así como señalando supuestas "noticias falsas" de medios internacionales sobre niños desnutridos. Israel también ha pagado para promocionar en Google páginas web contra organizaciones. Uno de los últimos anuncios que difunde el Gobierno israelí es una página web gubernamental en contra de la Fundación Hind Rajab (fundación que denuncia delitos de Israel). Este sitio pretende suplantar a la página original de la fundación para hablar de "la perturbadora realidad de la fundación Hind Rajab, no te dejes engañar por la máscara de HRF". La revista Wired también denunció a finales de agosto una página web promocionada por el Gobierno israelí que aparecía al realizar búsquedas en Google sobre la UNWRA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) y en la que habla de "la conexión entre la UNRWA y Hamás en Gaza".