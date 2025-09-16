Redes sociales
Trump aplaza tres meses el veto a Tiktok en EEUU tras el acuerdo con China
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó este martes por tres meses la ley que prohibiría Tiktok en territorio estadounidense, tras el acuerdo alcanzado con China en las negociaciones celebradas en Madrid.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- València cerrará 19 colegios de zonas inundables en caso de alerta naranja
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- El autor del tiroteo de Alfafar se entrega a la Guardia Civil tras dos semanas de huida
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
- Gratuidad de la EMT y regalo de bicis eléctricas por la Semana de la Movilidad