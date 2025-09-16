Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Supuestos narcotraficantes

EEUU ya ha atacado tres embarcaciones en el Caribe, según Trump

"Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", afirmó el presidente estadounidense

Donald Trump.

Donald Trump. / EFE

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho. "Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

El mandatario fue preguntado por las declaraciones del líder venezolano, Nicolás Maduro, en las que acusó al estadounidense de querer invadir su país. "Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos", respondió Trump.

El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las fuerzas armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron tres personas, que calificó de 'terroristas'. Poco después, en el Despacho Oval, afirmó que la lancha destruida transportaba cocaína y fentanilo.

El sábado pasado, Caracas denunció que un "destructor" de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores" que estaban -subrayó- en aguas del país suramericano. Sin embargo, Estados Unidos no había reaccionado todavía.

Tensión en aumento

Estos ataques se producen en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Venezuela, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante lo que considera una "agresión" del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
  2. Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
  3. València cerrará 19 colegios de zonas inundables en caso de alerta naranja
  4. El autor del tiroteo de Alfafar se entrega a la Guardia Civil tras dos semanas de huida
  5. Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
  6. Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
  7. La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
  8. Gratuidad de la EMT y regalo de bicis eléctricas por la Semana de la Movilidad

Fortalecer las uñas quebradizas es posible con estas vitaminas muy recomendadas por los expertos

Fortalecer las uñas quebradizas es posible con estas vitaminas muy recomendadas por los expertos

El 'World Paella Day 2025' busca poner este plato valenciano en el punto de mira internacional

El 'World Paella Day 2025' busca poner este plato valenciano en el punto de mira internacional

Ontinyent celebrará el Día Mundial del Turismo con visitas guiadas y un encuentro creativo con el artista Dulk

Ontinyent celebrará el Día Mundial del Turismo con visitas guiadas y un encuentro creativo con el artista Dulk

El juez desestima los cargos de terrorismo en el caso contra Luigi Mangione

El juez desestima los cargos de terrorismo en el caso contra Luigi Mangione

La jueza de la dana pide a la Conselleria de Justicia más micrófonos y mobiliario para la declaración del presidente de la CHJ

La jueza de la dana pide a la Conselleria de Justicia más micrófonos y mobiliario para la declaración del presidente de la CHJ

Los ayuntamientos piden a la UE 1,2 millones de euros para proteger la Serra de Corbera

Los ayuntamientos piden a la UE 1,2 millones de euros para proteger la Serra de Corbera

Compromís per Ontinyent alerta de "carencias graves" en seguridad, limpieza y mantenimiento en el barrio de la Vila

Compromís per Ontinyent alerta de "carencias graves" en seguridad, limpieza y mantenimiento en el barrio de la Vila

Juzgan a cuatro personas por lucrarse 2,5 millones de euros con la venta de caliqueños

Juzgan a cuatro personas por lucrarse 2,5 millones de euros con la venta de caliqueños
Tracking Pixel Contents