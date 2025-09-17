Ver más galerías relacionadas

Londres Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes Agencias Actualizado: 17/09/2025 18:19 Ver galería > Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes Eddie Mulholland/Daily Telegraph / DPA Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes Jonathan Brady / AP Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes Aaron Chown / AP Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes Jordan Pettitt / AP Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes TOLGA AKMEN / EFE Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes TOLGA AKMEN / EFE Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes TOLGA AKMEN / EFE Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes TOLGA AKMEN / EFE Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes

Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes TOLGA AKMEN / EFE Carlos III recibe a Trump en Windsor, en imágenes