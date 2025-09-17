Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están discutiendo con EEUU la división de Gaza

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich.

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich. / Ilia Yefimovich/dpa

Jerusalén

El ministro de Finanzas de Israel, el radical y colono Bezalel Smotrich, dijo este miércoles que la "Franja de Gaza se está convirtiendo en una bonanza inmobiliaria" y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división, según recoge la prensa local.

