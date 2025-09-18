Pleito en EEUU
Los Macron presentarán pruebas científicas para demostrar que Brigitte es mujer
La pareja presidencial ha presentado una demanda por difamación contra la influyente Candace Owens, después de que ésta promoviera la idea de que Brigitte nació varón
EFE
El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, planean presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer, dijo a la cadena BBC el abogado de la pareja, Tom Clare.
Según el abogado, el presidente y Brigitte presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la influyente Candace Owens, después de que ésta promoviera la idea de que la mujer de Macron nació varón. Los abogados de Owens, dice la emisora, han respondido con una moción para desestimar la demanda. Owens, excomentarista del medio conservador estadounidense Daily Wire, con millones de seguidores en redes sociales, ha defendido repetidamente su opinión de que Brigitte Macron es hombre.
En unas declaraciones al 'podcast' de la BBC 'Fame Under Fire', el abogado del caso afirmó que Brigitte había encontrado las acusaciones de Owens "increíblemente perturbadoras" y que suponían una "distracción" para el presidente francés.
Desgaste
"No quiero sugerir que esto lo haya desorientado de alguna manera. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia es atacada, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país", declaró.
Clare precisó que se emitirá un testimonio pericial de carácter científico y, si bien no reveló por el momento su naturaleza exacta, afirmó que la pareja estaba dispuesta a demostrar plenamente, tanto de forma genérica como específica, la falsedad de las acusaciones.
"Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas. Es un proceso al que tendrá que someterse de forma muy pública. Pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas", dijo. Si esto es necesario para aclarar las cosas, "está totalmente dispuesta a asumir esa responsabilidad", precisó el abogado.
Sobre si los Macron facilitarían fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, Clare respondió que existían y que se presentarían ante el tribunal estándares.
