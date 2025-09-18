Tensión en el Caribe
El Parlamento venezolano avanza en la aprobación de un ambicioso tratado de cooperación con Rusia
La iniciativa ya había sido esbozada en mayo en Moscú y contempla la colaboración militar
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por el madurismo, aprobó la primera discusión sobre un proyecto de ley que adquiere especial relevancia en medio del conflicto entre Caracas y Washington. Se trata de un Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación de carácter "integral" entre el país sudamericano y la Federación de Rusia. La iniciativa fue desglosada por el diputado oficialista Roy Daza. El instrumento jurídico, dijo, adquiere "particular importancia" porque además de "garantizar la cooperación" refuerza la "solidaridad entre ambas naciones, a largo plazo, con proyección hacia el futuro".
Si bien en su fundamentación habló especialmente de la innovación científica, tecnológica y el comercio, se descarta que el ámbito militar formará parte de un eventual acuerdo. Daza dio pistas en esa dirección al referirse al "nuevo momento geopolítico del mundo". A su criterio, "promover este tratado es promover la paz y la estabilidad". Venezuela tiene "derecho a la paz, a la convivencia y a la estabilidad, al comercio y a las relaciones justas, el derecho internacional, el respeto a la soberanía, el arreglo pacífico de las controversias, el respeto de los Derechos Humanos y la autodeterminación de los pueblos". Su exposición tomó al pie de la letra recientes declaraciones de Nicolás Maduro al referirse a las tensiones con la administración de Donald Trump que han tenido estas semanas su momento más álgido en el hundimiento de tres embarcaciones en el mar Caribe por supuestamente llevar droga a territorio norteamericano.
Moscú es un aliado clave de peso del Palacio de Miraflores y proveedor de equipamiento militar y programas de capacitación a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB). La sesión en la AN tuvo en rigor la función de recordar qué tipo de vínculos se han establecido entre Venezuela y Vladimir Putin. El pasado 7 de mayo ya se había dado forma a este Acuerdo de Cooperación y Asociación Estratégica que se presentó este jueves como nuevo. El Kremlin calificó de "máxima importancia" el paso asumido en la capital rusa en medio de los festejos del 80 aniversario de la Victoria sobre la Alemania nazi.
Antes de la reunión en la AN, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez se había reunido con el embajador de Rusia en Caracas, Serguéi Mélik-Bagdasárov, para "agradecer" el "apoyo incondicional" ante "la creciente amenaza del Gobierno de EEUU".
