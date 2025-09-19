Guerra en Oriente Próximo, en directo: Toda la Franja de Gaza se queda sin conexión a internet ni telefónica

Más de 50 eurodiputados piden a la UER que Israel sea expulsada de Eurovisión como lo fue Rusia

Más de 50 eurodiputados han pedido este jueves a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que Israel sea expulsado del Festival de la Canción de Eurovisión --como lo fue Rusia en 2022-- y han avisado de que permitir su presencia en el certamen mientras los tribunales de La Haya investigan al país por crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza supone un "blanqueamiento" que contraviene los principios y valores de la Unión.

Así lo expresan los eurodiputados de Sumar, Jaume Asens y Estrella Galán, y el de Compromís Vicent Marzà, en una carta a la que se han sumado las firmas de otros 52 eurodiputados de una quincena de países, principalmente de la Izquierda europea y de los verdes, aunque también hay miembros de los socialistas y de los liberales. Entre los eurodiputados españoles que avalan la reclamación figuran también Oihane Agirregoitia (PNV), Ana Miranda (BNG), Diana Riba (ERC), Irene Montero e Isa Serra (Podemos), Pernando Barrena (Bildu) y del PSOE César Luena, Cristina Maestre, Laura Ballarín y Leire Pajín.