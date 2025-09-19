"San Francisco vence a San José": el Parlamento italiano debate a qué santo asignar un nuevo festivo

Debate apasionante el que ha mantenido ocupado el Parlamento italiano esta semana. Entre sesiones sobre una muy discutida reforma de justicia y preguntas parlamentarias acerca del veraneo en Italia de soldados israelíes que necesitan "liberarse" del estrés de las operaciones en Gaza, los diputados también han encontrado tiempo para debatir una propuesta legislativa que pretende reintroducir el día de San Francisco, un festivo que se eliminó hace 48 años (1977) en el país.

La fecha elegida sería el 4 de octubre y la motivación es el 800º aniversario de la muerte del célebre fraile de Umbría, patrón de los animales y fundador de la Orden franciscana. La iniciativa ha sido presentada por el partido centrista 'Noi Moderati' (Nosotros Moderados) y por el gubernamental Hermanos de Italia (la formación de Giorgia Meloni). Y una primera propuesta ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados (el Congreso italiano) y ahora pasará a examen del Senado, aunque se prevén pocas resistencias por parte del resto de los partidos.

La novedad incluso ya ha insuflado ánimos entre las autoridades de Umbría, pero también celos entre los amantes de otros santos. Por ejemplo, un legislador de la minoría de habla alemana ha argumentado que, en su opinión, el festivo que debería reintroducirse es el de San José, no el de San Francisco. Dieter Steger incluso ha propuesto otra fecha: el 19 de marzo. Pero él no ha tenido éxito. El resumen del diario romano 'La Repubblica': "San Francisco vence a San José". Otros también han ironizado: '¿Y por qué no San Jerónimo o Santo Tomás?'.

Desembolso de 10 millones

Curioso también ha sido el argumento de Hermanos de Italia en defensa de su propuesta. Sería por el recientemente fallecido Papa, Jorge Mario Bergoglio. San Francisco fue un "ícono de los valores de paz, fraternidad y respeto por la naturaleza", han escrito. Son los valores en el centro del pontificado de Bergoglio, han razonado.

Los funcionarios públicos, especialmente las fuerzas del orden y el personal sanitario, han sido más materialistas. Dado que trabajar en festivos se paga más, el asunto ha sido recibido como una buena noticia. La cuestión incluso ha sido analizada por los expertos del Congreso, según las actas. En total, según sus cálculos, si la propuesta se aprueba de forma definitiva, a partir de 2027 (el año que viene el 4 de octubre cae domingo, por lo que la medida no tendría repercusión inmediata), el Estado tendrá que desembolsar unos 10,6 millones de euros de dinero público tan solo para cubrir el gasto de horas extras de trabajo de policías, fuerzas armadas, bomberos y sanitarios, ha calculado el diario 'La Stampa'.

31 guerras

No es la primera vez que Italia se enreda en debates de este tipo; solo que antes estas iniciativas provenían principalmente de la hoy difunta Democracia Cristiana. Por ejemplo, en 2008, año en el que hubo 31 guerras en el mundo (entre ellas dos conflictos internacionales: la llamada Guerra de los cinco días entre Georgia y Rusia y un conflicto entre Israel y Palestina), tres senadores de ese bloque solicitaron la reintroducción del festivo de San José.

"Restaurar el día de San José como festivo significa dar mayor visibilidad a los padres y reconocer su papel dentro de la familia. Es necesario recordar y darle importancia al núcleo familiar para el desarrollo del individuo y de toda la sociedad", escribían entonces los tres parlamentarios, entre los cuales figuraba el poderosísimo e inquietante expresidente Francesco Cossiga, hoy fallecido.