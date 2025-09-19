Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relaciones internacionales

Trump acuerda verse con Xi Jinping en Corea del Sur en octubre y visitar China a principio de 2026

El presidente de EEUU ha anunciado la reunión con su homólogo chino en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico

Foto de archivo de Donald Trump y Xi Jinping durante un encuentro celebrado en 2018 en Argentina.01/12/2018 BEIJING, Jan. 5, 2019 Chinese President Xi Jinping (R) meets with his U.S. counterpart Donald Trump in Buenos Aires, Argentina, Dec. 1, 2018. President Xi attended a working dinner with President Trump in Buenos Aires. POLITICA Europa Press/Contacto/Li Xueren

Foto de archivo de Donald Trump y Xi Jinping durante un encuentro celebrado en 2018 en Argentina.01/12/2018 BEIJING, Jan. 5, 2019 Chinese President Xi Jinping (R) meets with his U.S. counterpart Donald Trump in Buenos Aires, Argentina, Dec. 1, 2018. President Xi attended a working dinner with President Trump in Buenos Aires. POLITICA Europa Press/Contacto/Li Xueren / Europa Press/Contacto/Li Xueren

EFE

Washington

El presidente de EEUU Donald Trump, anunció este viernes que ha acordado en una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, reunirse con él en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre, y también que visitará China a principios de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
  2. Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
  3. Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
  4. Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
  5. La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
  6. Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delicuencia
  7. Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
  8. Alerta vecinal por la retirada de amianto en Moncada: 'Tenemos que cerrar ventanas, pero el mercado está con las puertas abiertas

Trump acuerda verse con Xi Jinping en Corea del Sur en octubre y visitar China a principio de 2026

Trump acuerda verse con Xi Jinping en Corea del Sur en octubre y visitar China a principio de 2026

Más de mil personas visitan la nueva residencia de la Beneficiència de Ontinyent en la jornada de puertas abiertas

Más de mil personas visitan la nueva residencia de la Beneficiència de Ontinyent en la jornada de puertas abiertas

Así maltratan Coe y World Athletics a los atletas

Así maltratan Coe y World Athletics a los atletas

Se inician las obras de remodelación del Jardí del Bes a través de la Escuela Taller

Se inician las obras de remodelación del Jardí del Bes a través de la Escuela Taller

El chef de Xàtiva Aitor López presenta sus recetas culinarias en Londres

El chef de Xàtiva Aitor López presenta sus recetas culinarias en Londres

Mompó reclama más polícia y leyes "más contundentes" para evitar casos como el de Turís

Mompó reclama más polícia y leyes "más contundentes" para evitar casos como el de Turís

Dying Light: The Beast, desata nuestra bestia interior

Dying Light: The Beast, desata nuestra bestia interior

El emotivo canto de despedida de los trabajadores egipcios a los Reyes en Lúxor: “España y Egipto van de la mano”

El emotivo canto de despedida de los trabajadores egipcios a los Reyes en Lúxor: “España y Egipto van de la mano”
Tracking Pixel Contents