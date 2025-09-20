Tráfico aéreo
Desalojado el aeropuerto de Dublín "por motivos de seguridad"
Los pasajeros han sido dirigidos a varios puntos de reunión designados siguiendo las instrucciones del personal del aeropuerto
Redacción
La Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín ha sido evacuada esta mañana "como medida de seguridad" tras una alerta de seguridad, ha comunicado el aeropuerto irlandés en X, sin explicar por ahora el motivo del desalojo. Los pasajeros han sido dirigidos a varios puntos de reunión designados siguiendo las instrucciones del personal del aeropuerto.
"La seguridad de los pasajeros y del personal es nuestra máxima prioridad. Cualquier persona en el aeropuerto debe seguir al personal hasta los puntos de reunión. Los vuelos podrían verse afectadas temporalmente", explican en el comunicado, pidiendo que se consulte con las aerolíneas para obtener actualizaciones de los vuelos, que podrían verse alterados.
Desde esta madrugada, los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Heathrow (Londres) han sufrido retrasos por un ciberataque contra la compañía Collins Aerospace, proveedor de servicios de facturación y embarque.
Las carreteras que se aproximan al aeropuerto también han sido cortadas por parte de la policía nacional irlandesa.
Por otro lado, el aeropuerto ha informado que el ciberataque a la compañía Collins Aerospace, proveedor de servicios de facturación y embarque que ha afectado a varios aeropuertos europeos ha tenido "un impacto menor" en Dublín y Cork.
- El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Comienza la retirada de más de 10 toneladas de peces invasores del embalse de Bellús
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas 'enviar un mensaje para subir a los pisos altos
- El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana