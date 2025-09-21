Guerra en Oriente Próximo, en directo: Jordania reabre el cruce fronterizo con Cisjordania a pasajeros tras el tiroteo del jueves

Egipto confirma la presencia de sus tropas cerca de Gaza para "defender seguridad nacional"

Egipto ha defendido la presencia de sus tropas en el norte de la península del Sinaí, fronteriza con la Franja de Gaza, para "defender la seguridad nacional" en medio de creciente preocupación en Israel por el supuesto incremento de las unidades del Ejército del país vecino en la zona en un momento de gran tensión en Oriente Medio.

"La cruenta guerra de exterminio que se libra en la Franja de Gaza desde hace casi dos años, a pocos metros de la frontera oriental con Egipto, exige que las Fuerzas Armadas estén preparadas y listas, utilizando toda su capacidad y experiencia, para cualquier eventualidad que amenace la seguridad nacional y la soberanía del país sobre todo su territorio", dijo un comunicado oficial egipcio.