Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski denuncia ataques rusos esta semana con mas de 2.780 de drones y bombas guiadas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski denuncia ataques rusos esta semana con mas de 2.780 de drones y bombas guiadas
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia atacó con más de 1.500 drones, 1.280 bombas guiadas y 50 misiles de varios tipos, sistemas en los que se empleaban componentes procedentes de Europa, Estados Unidos, China, Japón y docenas de otras naciones.
"Ahora mismo, nos estamos defendiendo de los ataques de Rusia todos los días. Esta semana hubo más de 1.500 drones de ataque, más de 1.280 bombas guiadas y 50 misiles de varios tipos", escribió Zelenski en un mensaje publicado en Telegram.
El jefe de Estado ucraniano denunció que en esos sistemas había "miles de componentes -más de 132.000- de diferentes países", incluidos aliados europeos o Japón y Estados Unidos, además de China y decenas de otras naciones.
Zelenski sanciona a "propagandistas" y figuras prorrusas de Moldavia a una semana de sus parlamentarias
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado la imposición de sanciones contra funcionarios y otras personalidades de nacionalidad moldava, a las que ha tildado de "propagandistas" del Kremlin, en un intento de "contrarrestar la propaganda rusa", a apenas una semana de que se celebren las elecciones parlamentarias en Moldavia.
"Ucrania ha impuesto sanciones a funcionarios, empresarios y personas implicadas en violaciones de derechos humanos en la Crimea temporalmente ocupada, así como a propagandistas y figuras prorrusas de Moldavia", ha informado el presidente en su mensaje vespertino diario.
Las autoridades ucranianas suben el número de heridos a 36 en un ataque ruso con 3 muertos
Las autoridades locales de la ciudad ucraniana elevaron el número de heridos a 36 en Dnipró, donde un misil ruso mató a tres personas al impactar en un bloque de apartamentos en un ataque nocturno que lanzó Rusia contra Ucrania en la noche del viernes a este sábado.
Según informó en su canal de Telegram la Administración Regional de Dnipropetrovsk, donde se encuentra Dnipró, el balance de heridos asciende a 36, ocho de las cuales han sido hospitalizadas.
Países de la UE se comprometen a seguir avanzando en los préstamos de reparación a Ucania
Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete se comprometieron este sábado a seguir trabajando en una fórmula para poner en marcha los denominados "préstamos de reparación" a Ucrania, utilizando los activos rusos inmovilizados por las sanciones.
Según explicó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, al término de la reunión informal de titulares del ramo de la Unión Europea celebrada en Copenhague, los Veintisiete mostraron "la voluntad de comprometerse de manera constructiva", lo que permitirá "avanzar en las modalidades" de este nuevo instrumento que pretende sufragar las necesidades de financiación de Kiev en 2026.
Mueren cuatro personas por ataque de drones ucranianos en la región rusa de Samara
Cuatro personas murieron en un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Samara, informó este sábado el gobernador regional Viacheslav Fedórishev.
"Con profundo pesar les informo que cuatro personas murieron como resultado de un ataque nocturno con drones enemigos. Esta es una pérdida irreparable para todos nosotros", comunicó Fedorishchev a través de sus redes sociales.
Marc Marginedas
Dos importantes aliados de Putin, afectados por graves enfermedades
Enfermedades de gravedad están haciendo mella entre algunos de los elementos más renombrados y radicales de la élite rusa. Por un lado, la propagandista Margarita Simonyán acaba de anunciar que padece un cáncer de pecho que la mantendrá alejada temporalmente de la dirección del canal gubernamental RT para poder operarse de su dolencia, mientras que el líder checheno Ramzán Kadírov sufre una enfermedad mucho más grave con un elevado índice de mortalidad: necrosis pancreática, según la prensa independiente rusa. Ambas figuras constituyen elementos esenciales en la arquitectura del régimen de Vladímir Putin, ya que la primera dirige el principal entramado de propaganda del Kremlin, mientras que el segundo garantiza la paz y la estabilidad en la siempre turbulenta región del Cáucaso norte. (Seguir leyendo)
Rusia anuncia nuevos avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk
Las autoridades de Rusia han anunciado este sábado nuevos avances en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en el este del país, con la toma de otra localidad en la zona, donde las tropas rusas han logrado penetrar durante las últimas semanas.
El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo de fuerzas Este continúan avanzando en las profundidades de las defensas del enemigo y han liberado la localidad de Berezovoe, en Dnipropetrovsk".
Ucrania exportará excedentes de armas para potenciar ciertas líneas de producción
Ucrania planea exportar excedentes de armamento de fabricación propia para obtener dinero con el que financiar líneas de producción de material militar estratégico que en estos momentos es deficitario en su Ejército, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un encuentro con periodistas en el que participó EFE.
Zelenski puso como ejemplo de armamento que podría exportarse los drones marinos de diseño y fabricación ucraniana que han sido utilizados con éxito contra buques militares y otros objetivos rusos en el mar Negro.
Zelenski anuncia una reunión en la ONU entre su esposa y Melania Trump
Las primeras damas de Ucrania y Estados Unidos, Olena Zelenska y Melania Trump, respectivamente, se reunirán la próxima semana en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York para tratar sobre asuntos humanitarios.
Así lo anunció el presidente Volodímir Zelenski, que confirmó también que espera reunirse personalmente con su homólogo Donald Trump durante su visita a Nueva York, en un encuentro con periodistas en Kiev en el que participó EFE.
Juan José Fernández
Guerra en Ucrania: así es un ataque ruso en oleada
A 4.000 kilómetros del frente oriental europeo puede no resultar fácil hacerse idea, pero basta imaginar la consternación y el pavor de una noche con más de 700 drones explosivos sobrevolando España en dirección a sus objetivos: 20 a las refinerías de Tarragona, 100 al puerto y ciudad de Barcelona, otros 100 al aeropuerto y los edificios ministeriales de Madrid, 20 más a las plantas industriales de aviación en Getafe, 10 a la base OTAN de Bétera, 20 a las factorías de ensamblaje de blindados en Alcalá de Guadaíra, 20 repartidos por las plantas de energía solar de Extremadura, 30 a los astilleros navales de la bahía de Cádiz, otros tantos en Vigo y Cartagena, y decenas con destino a edificios de viviendas en las periferias obreras de las capitales… (Seguir leyendo)
