Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Una Comisión Internacional de la, ONU ha acusado a Rusia de crímenes de lesa humanidad por el traslado forzoso de población
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia anuncia el derribo de unos 20 drones lanzados por Ucrania contra Moscú
Las autoridades de Rusia han asegurado este martes que sus sistemas de defensa aérea han destruido alrededor de una veintena de drones lanzados por Ucrania contra la capital, Moscú, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales. El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha indicado a través de su cuenta en Telegram que entre las 22.00 horas del lunes y las 8.00 horas de este martes (hora local) han sido derribados 19 aparatos no tripulados, que se suman a varios más interceptados durante la tarde del lunes. El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que entre la medianoche y las 7.00 horas (hora local) han sido destruidos 69 drones ucranianos en Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Moscú, Rostov, Riazán, Samara, Saratov y la península de Crimea, anexionada en 2014, sin más detalles sobre el número de derribos en cada región.
Zelenski agradece a Trump sus "esfuerzos para poner fin a la guerra" en su encuentro con Kellog
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este lunes "su apoyo" al enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, ante quien ha destacado también los "esfuerzos para poner fin a la guerra" del presidente del país norteamericano, Donald Trump. "Me he reunido con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg", ha anunciado a través de su cuenta en la red social X, donde ha asegurado haberle informado de "la situación en el frente y los resultados de la contraofensiva cerca de Dobropillia y Pokrovsk", dos localidades situadas en la provincia de Donetsk, en el este del país.
Rusia derriba siete drones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron este lunes siete drones que volaban en dirección a Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. "Las defensas antiaéreas destruyeron siete drones que atacaron Moscú. Según informaciones previas no provocaron daños", escribió en Telegram.
35 drones aptos para espionaje y sabotaje
El Servicio Federal de Aduanas de Rusia (SFA) requisó este lunes en la frontera con Kazajistán un cargamento con 35 drones, entre ellos cuadricópteros, drones de ala fija y drones FPV con capacidad para lanzar objetos. "Los aduaneros de la región de Samara requisaron una partida de drones procedentes de Kazajistán. Durante la revisión de un microbús Gazel con destino a Bashkortostán hallaron 34 drones desarmados y un cuadricóptero (DJI Mavic) con un mando a distancia", informó en Telegram la entidad.
Ucrania afea a los embajadores de Níger, Malí y Burkina Faso en Rusia su "visita ilegal" a Crimea
Las autoridades ucranianas han afeado a los embajadores en Rusia de Níger, Malí y Burkina Faso su "visita ilegal" de la pasada semana a la "temporalmente ocupada" península de Crimea y les acusa de servir a Moscú "como extras a sueldo para sus fines propagandísticos", además de violar gravemente el Derecho Internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha extendido su acusación a "los regímenes que representan" estos tres diplomáticos y ha remarcado el "cinismo" de la visita a tenor de los "supuestos esfuerzos" que estos tres países africanos están realizando "para preservar y proteger su propia soberanía e integridad".
Putin propone a EEUU prolongar un año el START, el último tratado de desarme nuclear
El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy a Estados Unidos prolongar un año el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias y que expira el 5 de febrero de 2026. "Rusia está dispuesta después del 5 de febrero de 2026 a seguir durante un año ateniéndose a las limitaciones contempladas por el START III", dijo en directo por la televisión durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia.
Tusk, dispuesto a derribar aviones rusos, pero solo si cuenta con apoyo de toda la OTAN
El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este lunes que su país está dispuesto a tomar "cualquier decisión" para destruir objetos que representen una amenaza, como aviones de combate rusos, si violan su espacio aéreo o aguas territoriales, pero solo si existe el respaldo unánime de sus aliados de la OTAN. En una rueda de prensa desde Sierakowice (norte), donde ha inaugurado una línea ferroviaria, Tusk admitió que una medida tan drástica como derribar un avión de combate ruso podría llevar a una "fase muy aguda del conflicto", por lo que tal decisión solo se tomaría tras contar con la certeza absoluta de "no estar solos en esto".
El Kremlin tacha de "vacías" las acusaciones de violación del espacio aéreo de la UE
El Kremlin afirmó este lunes que las acusaciones de violación del espacio aéreo de algunos países europeos, vertidas en los últimos días por miembros de la Unión Europea (UE), carecen de fundamento y son "vacías". "Consideramos que tales palabras son vacías, infundadas y una continuación de la línea completamente furibunda de escalada de tensiones que provocan una atmósfera de confrontación", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk en medio de sus avances en el este de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes nuevos avances territoriales en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Dnipropetrovsk, donde las tropas rusas han logrado penetrar durante las últimas semanas en medio de la invasión desatada en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo de fuerzas Este han avanzado en las profundidades de las defensas del enemigo y han liberado la localidad de Kalinovskoye, en Dnipropetrovsk", sin que el Gobierno ucraniano se haya pronunciado al respecto.
La ONU acusa a Rusia de crímenes de lesa humanidad por el traslado forzoso de población
Una Comisión Internacional Investigadora de la ONU acusó este lunes a Rusia del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población ucraniana de los territorios donde ha asentado su ocupación o a los que se está expandiendo, a través de infundir terror entre sus habitantes. "El terror infundido en la población ha obligado a miles a huir", denunció el presidente de la Comisión, Erik Mose, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra.
De acuerdo a las investigaciones que ha realizado esta Comisión, los ataques con drones y deportaciones "revelan esfuerzos coordinados y organizados por parte de las autoridades rusas para capturar más territorio, así como para consolidar su control sobre las zonas que ya ocupan en Ucrania".
