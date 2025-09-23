Guerra en el este de Europa
Trump se muestra a favor de que la OTAN derribe aviones rusos si invaden el espacio aéreo de la Alianza
El mandatario, no obstante, dice que el apoyo de Washington a ese derribo "dependerá de las circunstancias"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado favorable este martes a que los países de la OTAN derriben los aparatos rusos que violen el espacio aéreo de la Alianza, tras varias incursiones de drones y aviones de combate en las últimas dos semanas que han denunciado Polonia, Rumanía, Estonia, Dinamarca o Noruega.
"Sí, lo creo", ha dicho Trump en la escueta respuesta a la pregunta de un reportero de si cree que "la OTAN debe abatir los aviones rusos si entran en su espacio aéreo". Cuando una periodista le ha planteado después si en ese caso apoyaría a los aliados de la OTAN y si "EEUU les ayudaría de algún modo", no obstante, el republicano ha contestado con un críptico: "Depende de las circunstancias", sin dar más detalles de cuáles serían.
Trump ha hecho las declaraciones a la prensa en un encuentro bilateral que ha mantenido en Nueva York con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Justo antes de comenzar esa reunión, y sentado junto al líder de Kiev, Trump ha vuelto a alabar su "valentía" y ha aplaudido que "está plantando cara". "Tengo gran respeto por la batalla que está dando Ucrania", ha dicho el mandatario.
Horas antes de ese encuentro y esas declaraciones, cuando acaparaba toda la atención del mundo en el discurso a la Asamblea General en el que ha realizado un ataque feroz y destructivo contra la propia ONU, Trump no había hecho ninguna referencia a las incursiones de Rusia o a la potencial respuesta de la OTAN. Sí ha hablado, no obstante, del potencial de imponer sanciones a Rusia a través de aranceles, pero poniendo la presión a Europa de imponer medidas equivalentes.
Con su postura a favor del derribo de aeronaves rusas Trump se alinea con lo manifestado este mismo martes por el secretario general de la organización, Mark Rutte, y los líderes de países como República Checa o Polonia.
En su breve intercambio con los periodistas durante la bilateral con Zelenski a Trump le han preguntado también si tenía novedades sobre conversaciones con Putin y si aún confía en el líder ruso. "Les diré en aproximadamente un mes", ha respondido.
