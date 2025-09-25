Hamburgo simula la respuesta militar y civil a una escalada de tensiones con Rusia en el Báltico

La zona portuaria de Hamburgo es escenario desde este jueves y hasta el sábado de un simulacro de respuesta militar y civil ante una hipotética escalada de tensiones en el Báltico. Son las mayores maniobras de estas características desplegadas en esta ciudad alemana desde la Guerra Fría. Llevan por nombre 'Red Storm Alpha', participan en ella unos 500 soldados del Ejército alemán, además de efectivos del cuerpo de bomberos, ambulancias y restantes actores civiles implicados en un operativo de estas características, de producirse la situación planteada.

Se trata de escenificar la reacción militar y civil en el caso de un despliegue de tropas por un preconflicto militar en la frontera de uno de los tres países bálticos, Letonia, Estonia o Lituania. Por situación de preconflicto se entiende una escalada de tensiones por un despliegue de tropas rusas o movimientos militares sospechosos ante la frontera de esos países, socios de la UE y de la OTAN. A ello respondería hipotéticamente la alianza militar occidental con un despliegue de tropas hacia otros países de la región o la misma Alemania.

Se trata de escenarios prebélicos que estos días no parecen tan remotos, en el contexto de las violaciones del espacio aéreo de Estonia por aviones de combate rusos, además de las alarmas por la presencia de drones asimismo rusos en Polonia u otros de procedencia no aclarada, como ha ocurrido en Dinamarca y Noruega.

Área cerrada al público

Son maniobras militares con participación de personal civil, pero sin implicación ciudadana. El aérea portuaria donde tienen lugar, así como sus accesos, está cerrada al público por razones de seguridad y también decisión del mando militar. El puerto de Hamburgo es de alto valor estratégico por la OTAN, en tanto que eje neurálgico de primer orden a efectos logísticos. Se parte de la base de que, en caso de producirse esa escalada en el Báltico, recibiría el primer contingente de soldados de a OTAN y será el centro operativo para la distribución de suministros y material aliado hacia el Báltico.

Los ciudadanos de Hamburgo, con casi dos millones de habitantes, sí vivirán algunas situaciones derivadas de las maniobras, como el vuelo de los helicópteros sobre sus cabezas o el despliegue nocturno de una columna de vehículos militares. Se ha optado por esa variante nocturna para minimizar sus efectos en la vida pública. Se prevé que ello despierte no solo la curiosidad de los hamburgueses, sino también protestas de grupos de izquierda contrarios al compromiso del Gobierno de Friedrich Merz con el rearme que, a su parecer, solo beneficia a la poderosa industria armamentística.