Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
EEUU intercepta varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas del estado de Alaska
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania neutraliza 128 drones rusos y otros 26 impactan en distintos lugares del país
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron anoche 128 de los 154 drones de larga distancia, entre vehículos no tripulados de ataque y réplicas de estos que los rusos emplean para confundir al enemigo, que Rusia lanzó contra territorio de Ucrania, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este viernes. Otros 26 drones impactaron en nueve localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana. Los drones neutralizados fueron interceptados sobre varias regiones del norte, el sur, el este y el centro de Ucrania.
Trump dice a Erdogan que le gustaría que Turquía "dejara de comprar petróleo" a Rusia
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este jueves durante una reunión en Washington con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que le gustaría que Turquía "dejara de comprar petróleo" a Rusia para dejar de apoyar al Kremlin en su guerra contra Ucrania. "Me gustaría que dejara de comprar petróleo a Rusia mientras Rusia continúa con su agresión contra Ucrania", aseguró a los medios Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca al inicio de la reunión bilateral, en la que el republicano afirmó que ambos mandatarios tratarán también temas comerciales y la posible venta de cazas F-35 y F-16 a Ankara.
La UE empieza a abordar el viernes su "muro antidrones" con la OTAN y diez países
El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, mantendrá una "reunión inicial" este viernes con representantes de la OTAN y de nueve Estados miembros, además de Ucrania, para abordar la propuesta de crear un "muro antidrones" para frenar esas amenazas en su flanco oriental. "Estas últimas incursiones con drones (en el espacio aéreo europeo) ponen de relieve una vez más el trabajo que se está realizando actualmente para construir ese muro contra drones", indicó el portavoz comunitario Thomas Regnier durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE).
Merz da un giro y apoya ahora utilizar los activos rusos congelados para Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dado un giro en su postura al apoyar ahora el uso de los activos rusos congelados para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania, algo a lo que hasta ahora se había mostrado reticente. En un artículo publicado en el Financial Times, Merz argumenta que la medida podría desbloquear un préstamo de 140.000 millones de euros para Kiev y demostrar "perseverancia" contra la agresión rusa. Merz dijo que la UE podría poner a disposición de Ucrania un préstamo sin intereses "sin intervenir en los derechos de propiedad", que "solo se reembolsaría una vez que Rusia haya compensado a Ucrania por los daños causados durante esta guerra".
Tensión en Alaska
Cazas estadounidenses rastrearon a cuatro aeronaves rusas que realizaban una misión de patrulla cerca de Alaska, informó este jueves el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad). Según un comunicado, el Norad detectó el miércoles dos bombarderos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska.
El Ejército alemán simula en Hamburgo un escenario ficticio de ataque a los bálticos
Las Fuerzas Armadas de Alemania se entrenarán en la ciudad norteña de Hamburgo a partir de hoy y hasta el sábado en unas maniobras bautizadas como 'Red Storm Bravo' en las que pondrán a prueba su respuesta en un escenario ficticio de escalada militar en la frontera entre Rusia y los países bálticos, según han informado las autoridades. "Las maniobras se producen en el marco de un escenario ficticio, en el que la escalada de un conflicto en las fronteras de los Estados bálticos requiere un despliegue preventivo de fuerzas militares hacia la frontera del flanco oriental de la OTAN", destacó el Ayuntamiento de la ciudad hanseática, sin hacer alusión directa a Rusia.
Rumanía simplifica el protocolo para el derribo de aviones que invadan su espacio aéreo
El máximo órgano de defensa de Rumanía decidió este jueves que el oficial que en cada momento dirija la vigilancia del espacio aéreo pueda autorizar el derribo de aeronaves militares que invadan el territorio, una simplificación del protocolo que llega dos semanas después de un incidente con drones rusos. "La destrucción de una aeronave es la última medida si se ignoran todas las demás y la aeronave no se identifica ni abandona el espacio aéreo rumano", declaró el ministro de Defensa, Ionuț Moșteanu, tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa de Rumanía (CSAT) en la que se aprobó ese nuevo protocolo.
Rusia cifra en más de 200 las localidades conquistadas en Ucrania en lo que va de año
Las Fuerzas Armadas de Rusia se han hecho con el control de más de 200 localidades del este de Ucrania en lo que va de año, según el recuento del Ministerio de Defensa ruso, que habitualmente choca con las versiones ofrecidas por las autoridades ucranianas y que niegan la supuesta pérdida de territorios. Moscú estima que las zonas "liberadas" suman más de 4.700 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 3.300 corresponderían a la región de Donestk, donde se concentran los principales combates. En cuanto a las localidades, entre el 1 de enero y el 25 de septiembre habrían sido tomadas al menos 205 que estarían ya "bajo control total" de las fuerzas rusas.
EEUU intercepta varios aviones militares rusos cerca de Alaska
El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) ha informado de que las fuerzas estadounidense han interceptado varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas del estado de Alaska, un incidente que se produce en pleno aumento de la tensión por la presencia de drones en el espacio aéreo danés, polaco y rumano. En un comunicado, el NORAD ha indicado que se ha detectado la presencia de dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la zona de identificación de defensa de Alaska -área que incluye un perímetro adicional y en el que las Fuerzas Armadas se encargan de supervisar el tráfico aéreo para frustrar posibles amenazas-. Así, la Fuerza Aérea del país norteamericano ha desplegado cuatro cazas F-16, cuatro aviones KC-135 y un E-3, una aeronave de Boeing diseñada para realizar labores de alerta temprana y control aéreo. Estos aviones han realizado las acciones de "identificación e interceptación" pertinentes.
Rusia niega cualquier implicación en los sobrevuelos de drones en Dinamarca y habla de "provocación"
Las autoridades de Rusia han negado este jueves cualquier implicación en los sobrevuelos de drones detectados durante las últimas horas cerca de aeropuertos en Dinamarca y ha hablado de un "montaje" con fines de "provocación", después de que las autoridades danesas hayan descrito estos incidentes como "un ataque híbrido", sin apuntar a un responsable. "La parte rusa rechaza firmemente las especulaciones absurdas sobre su implicación en los incidentes", ha dicho la Embajada rusa en la capital danesa, Dinamarca, antes de indicar que "es evidente que los incidentes sobre supuestas afectaciones en aeropuertos de Dinamarca son montaje con fines de provocación".
