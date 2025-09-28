En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: Israel cifra en más de 750.000 los palestinos desplazados desde Ciudad de Gaza
Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Los hutíes elevan a 11 muertos y 206 heridos las víctimas del bombardeo israelí contra Saná
Al menos 11 personas murieron y 204 resultaron heridas en la oleada de bombardeos realizada el jueves pasado por la aviación militar israelí contra la capital del Yemen, Saná, informó este domingo a EFE el portavoz del ministerio de Salud de los insurgentes yemeníes, Anees al Asbahy. "Según el último recuento, la mañana de este jueves, el número de muertos es de 11 mártires y 206 heridos de diversa consideración", dijo Al Asbahy a EFE, e indicó que entre las víctimas mortales hay cuatro niños y dos mujeres. Los medios hutíes habían informado de dos muertos y 48 heridos tras la oleada de bombardeos efectuada por Israel el jueves pasado contra Saná, y asegurado que los ataques aéreos estuvieron dirigidos contra instalaciones civiles y residenciales.
Al menos ocho palestinos muertos durante la madrugada en bombardeos del Ejército de Israel
Al menos ocho palestinos -entre los que están incluidos niños- han perdido la vida y un número sin determinar han resultado heridos después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaran el centro de la Franja de Gaza. Los bombardeos han estado dirigidos contra dos casas ubicadas en el campo de refugiados de Nuseirat. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado este sábado la muerte de al menos 74 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 65.900.
Israel mata al menos 47 gazatíes, entre ellos varios niños, dos médicos y un periodista
Al menos 47 gazatíes murieron este sábado por bombardeos israelíes en el norte y el centro de la Franja de Gaza, según confirmaron a EFE fuentes locales, entre ellos varios niños, dos médicos, un periodista. El Hospital Al Shifa informó que seis personas fallecieron en un ataque contra la vivienda de la familia Bakr, en el campo de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave. La Defensa Civil de Gaza reportó otras cinco víctimas mortales en un bombardeo sobre la casa de la familia Al Shurafa, en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, donde al menos 13 personas permanecen sepultadas bajo los escombros.
El jefe de Hizbulá reafirma que no depondrán las armas en el aniversario de la muerte de Nasrala
El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, reafirmó este sábado que no depondrán las armas, durante un acto multitudinario para conmemorar el primer aniversario de la muerte de su predecesor, Hasán Nasrala, que se produce en medio de una iniciativa estatal para desarmar al movimiento. "He estado siguiendo tu camino desde tu ausencia, seremos los portadores de la verdad (...) No dejaremos el frente de guerra y no abandonaremos las armas", sentenció Qassem en un discurso emitido en grandes pantallas frente a miles de seguidores congregados a las afuera de Beirut.
El Gobierno alemán mantiene firme su apoyo a Israel, mientras crece la presión social
El Gobierno alemán se mantiene firme en su apoyo político a Israel pese a la agudización de la ofensiva en Gaza, aunque de forma más discreta e intentando evitar la atención pública, ante el aumento de la presión en las calles y cuando también los socios socialdemócratas de la coalición liderada por los democristianos de Friedrich Merz han empezado a pedir que Alemania se sume a las sanciones. La ministra de Economía, la conservadora Katherina Reiche, se comprometió esta semana a profundizar la cooperación económica con Israel en una reunión en Berlín con su homólogo israelí, Nir Barkat, que, en contraste con la práctica habitual, no fue anunciada a la prensa.
El Ejército de Israel cifra en más de 750.000 los palestinos desplazados desde ciudad de Gaza
El Ejército de Israel ha informado este sábado de que más de 750.000 palestinos se han desplazado desde Ciudad de Gaza hacia el sur a medida que avanza la última ofensiva puesta en marcha contra la localidad y siguiendo las órdenes emitidas por las tropas israelíes. El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha señalado en un comunicado que Ciudad de Gaza "se está vaciando porque los residentes se están dando cuenta de que la operación militar se está recrudeciendo y de que moverse hacia el sur es más seguro".
Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado este sábado la muerte de al menos 74 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 65.900. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 77 fallecidos --incluidos tres cuerpos recuperados fallecidos con anterioridad-- y 256 heridos, por lo que ha subrayado que "el balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.926 mártires y 167.783 heridos desde el 7 de octubre".
Muere otro periodista palestino en un nuevo ataque israelí en Gaza
El periodista Mohamed al Dayé ha muerto y varias personas más han resultado heridas este sábado a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, donde sigue adelante con la ofensiva desatada en octubre de 2023. Al Dayé ha fallecido en un bombardeo de la aviación israelí sobre la calle Abú Arief de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, según fuentes del Hospital de los Mártires de Al Aqsa citadas por la agencia de noticias palestina Sanad.
Irán condena a muerte a dos personas por espiar presuntamente para Israel
La justicia iraní condenó este sábado a dos personas a la pena de muerte y a otras dos a prisión por sus presuntos vínculos con la inteligencia israelí, el Mossad, y con la opositora Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), considerada terrorista por Teherán. "La sentencia de primera instancia condenó a dos acusados a pena de muerte y prisión, y a otros dos a cárcel, sumando más de 26 años de prisión en total", anunció el fiscal general de la norteña provincia de Alborz, Hossein Fazeli Harkandi, agregando que las sentencias no son definitivas y pueden ser apeladas, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.
La Guardia Revolucionaria iraní respalda a Hizbulá y a sus aliados aliados en el aniversario de la muerte de Nasrala
La Guardia Revolucionaria iraní reafirmó este sábado su apoyo a la alianza informal antiisraelí 'Eje de la Resistencia' en el primer aniversario de la muerte del líder histórico de Hizbulá del Líbano, Hasán Nasrala, y en medio de los intentos del Gobierno libanés por desarmar a la organización chií. "La Guardia Revolucionaria continúa priorizando el apoyo a los movimientos de resistencia en toda la región y considera que la continuación de este camino hasta la eliminación completa de la ocupación y la liberación de Al-Quds (Jerusalén) es una misión divina, nacional e imparable", aseveró el cuerpo militar de élite en un comunicado publicado con motivo del aniversario de la muerte de Nasrala y del general de brigada iraní Abbas Nilforoushan en un ataque israelí contra Beirut, el 27 de septiembre de 2024, según informó la agencia Mehr.
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto
- Directo: la gran gala fallera en el Roig Arena elige a las 26 candidatas a fallera mayor de València 2026
- Giro en el tiempo: la Aemet activa avisos naranja por lluvias desde mañana
- Esta es la Corte de Honor de las Fallas 2026
- Tiroteo en el Xenillet de Torrent: Una riña entre niños acaba con dos disparos
- Fallas 2026: A qué hora es la elección de las cortes de honor y dónde verlo en directo
- Esta es la Corte Infantil de las Fallas 2026
- Llegaron las 26 falleras del 26