Las negociaciones entre Trump y Putin despiertan el apetito de los rusos por la paz

Es un consenso entre los sociólogos: los resultados de cualquier sondeo de opinión en la Rusia de Vladímir Putin deben ser cogidos con pinzas, dada la tremenda naturaleza represiva de su régimen. En un país donde constituye una ofensa criminal definir como "guerra" al actual conflicto armado que se desarrolla en Ucrania, muy pocos ciudadanos se atreven a expresar sus verdaderos sentimientos ante los encuestadores cuando son preguntados, sea o no de forma anónima. Pero incluso en estas difíciles circunstancias, los números más recientes parecen mostrar una tendencia inexorable: cada vez más rusos desean un alto el fuego, incluso si ello significa no obtener todos los "objetivos" proclamados por sus autoridades cuando lanzaron la invasión, y que se resumen en devolver al estado vecino a la esfera de influencia el Kremlin.

El último sondeo realizado en agosto difundido por Levada, el único instituto independiente y con credibilidad, son contundentes: solo un 27% de los encuestados apoyan continuar las hostilidades, cuatro puntos por debajo respecto al anterior sondeo a principios del 2025 y 13 puntos menos en comparación con el mismo mes del año anterior. En contraste, aquellos que desean el inicio de negociaciones de paz con el Gobierno de Kiev ascendieron al 66%, en comparación con el 61% de comienzos de año y el 50% de hace 12 meses. Resultados en otros temas vinculados a la guerra ucraniana parecen también apuntalar esta percepción de cansancio. Un 22% de los sondeados admite que la guerra ha tenido un impacto significativo en sus vidas, seis puntos por encima con respecto a la cifra registrada al inicio del conflicto. "La guerra se ha vuelto más visible para los rusos de a pie, con bombardeos en las refinerías, escasez de combustible, y cierre en los aeropuertos", constata el opositor Mijaíl Jodorkovski, quien ha destacado a su vez, en la cadena independiente TV Dozhd, que las conversaciones entre Donald Trump y Vladímir Putin han servido de revulsivo en la opinión pública rusa y parecen haber generado expectativas de paz entre los ciudadanos.

Además, según sugiere en las páginas de 'The Insider' el académico ruso Mijaíl Turchenko, especialista en Política Comparada y Autoritarismo de la Northwestern University, concretamente en un artículo titulado Palomas en el corazón, los sondeos de opinión en Rusia hay que leerlos entre líneas. "Las encuestas son inútiles en una dictadura militar... pero los sociólogos han hallado vías para pulsar los sentimientos públicos y sus dinámicas; y han averiguado que la inmensa mayoría de los rusos, incluidos los leales al régimen, querrían que Putin declarara un alto el fuego", corrobora el académico.

¿A favor o en contra?

Para ello, toma como ejemplo una encuesta realizada en septiembre de 2024 por Khroniki y Extremecan: un 49% de los ciudadanos apoyaría llegar a un acuerdo de paz con Ucrania "sin que se alcancen los objetivos de la Operación Militar Especial", incluso si ello implicase la retirada de las tropas rusas de las zonas ocupadas, en comparación con un 33% que no respaldaría semejante decisión. Unos resultados que son muy similares a los obtenidos por el instituto Levada en torno a la misma fecha de septiembre de 2024. Un 54% se declaraba definitivamente favorable o inclinado a iniciar negociaciones de paz, mientras que un 38% que se proclamaba contrario a ello.

Muchos contraargumentan, para apoyar la tesis de que el pueblo ruso es en realidad favorable a la guerra, que las encuestas de opinión vienen mostrando, de forma reiterada, que los encuestados responden afirmativamente, con cifras de más de 70%, a la pregunta de si respaldan a las acciones del Ejército de su país en Ucrania. Sin embargo, un estudio detenido de esta cifra demuestra que en realidad se trata de una proclama superficial de apoyo, sin excesivo convencimiento ideológico, y en la que incluso es posible identificar fracturas y matices. Turchenko recuerda que un estudio realizado en 2023 por Public Sociology en tres entidades federales rusas -la república de Buriatya, en Siberia, y las regiones de Krasnodar, en el sur, y Sverdlovsk, en los Urales- demuestra que el apoyo expresado procede en su mayoría de "rusos apolíticos que viven sus vidas privadas, permanecen al margen de la política y perciben que el apoyo a la guerra es la 'norma social'". En conclusión, destaca este académico: "los rusos, debido a su asumida impotencia, aceptan la guerra como un desastre natural; estarían felices si acaba pronto, pero perciben que carecen influencia alguna respecto a su desarrollo".