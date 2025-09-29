Meloni aprueba su primer examen electoral del otoño en Italia

La coalición de derechas que gobierna Italia mantendrá el control de la región de Las Marcas (centro de Italia) con la victoria en las elecciones que se celebraron este domingo y lunes. El actual presidente, Francesco Acquaroli, logró la mayoría. El centroizquierda italiano ha vuelto a fracasar en su intento de recuperar cuotas de poder frente a la predominancia política de Giorgia Meloni. La ocasión eran las elecciones regionales en Las Marcas, pero finalmente el candidato de la mandataria, Francesco Acquaroli, se ha impuesto con el 51% de los apoyos, según los primeros sondeos difundidos tras el cierre de las urnas. Por el contrario, la coalición de Meloni no ha logrado imponerse en Valle de Aosta, la segunda región que votaba este fin de semana, y Union Valdôtaine, el histórico partido autonomista, ha logrado la reelección.

La doble cita electoral era considerada una primera prueba de cara a las elecciones generales de 2027, cuando expirará el mandato de Giorgia Meloni. De hecho, la primera ministra italiana, que ya ha cumplido tres años en el Gobierno, atraviesa un momento de creciente presión ciudadana debido a su tibia postura frente al bloqueo y asedio de Gaza por parte de Israel.

Otoño caliente

En este contexto, las Marcas era la región más disputada. Antaño bastión de la izquierda, fue conquistada en 2020 por una coalición en la que también participaba el partido derechista Hermanos de Italia. Posteriormente, la región generó un amplio debate después de que salieran a la luz diversos casos de mujeres que habían sufrido graves restricciones al ejercer su derecho al aborto. Polémicas que, sin embargo, no han afectado el resultado electoral.

Más singular es la situación del septentrional Valle de Aosta. En esta región, donde parte de la población habla patois (francoprovenzal) y se aplica un modelo de bilingüismo pleno con el italiano, la elección se celebró en un contexto de renovada cohesión dentro del principal partido autonomista, la Union Valdôtaine (UV), frente al intento de avance de los partidos de la derecha italiana.

Tras Valle de Aosta y Las Marcas, en los próximos fines de semana también acudirán a las urnas Calabria, Toscana, Véneto, Campania y Apulia. Entre ellas, se espera que la atención se centre especialmente en Véneto, uno de los feudos de la Liga de Matteo Salvini, que en los últimos años ha perdido gran cantidad de votos mientras crecía la figura de Giorgia Meloni.