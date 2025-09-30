Guerra en Oriente Próximo, en directo: reacciones al plan sobre el futuro de la Franja de Gaza presentado por Trump y Netanyahu

La UE acoge con satisfacción el plan de Trump para Gaza

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, acogió "con satisfacción" este lunes el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y pidió a las partes "aprovechar el momento" para conseguir la paz.

"Acojo con satisfacción el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y me siento alentado por la respuesta positiva del primer ministro (Benjamín) Netanyahu", aseguró Costa, a través de las redes sociales, en referencia al mandatario israelí.

"Todas las partes deben aprovechar este momento para dar una verdadera oportunidad a la paz", agregó el diplomático portugués quien también denunció que "la situación en Gaza es intolerable" y "las hostilidades deben cesar y todos los rehenes deben ser liberados de inmediato".