Petro expulsa de Colombia a la delegación diplomática de Israel

"Un nuevo crimen internacional de (Benjamín) Netanyahu". El presidente Gustavo Petro dispuso este miércoles que sea expulsada "toda la delegación diplomática" de Israel que se mantenía en Colombia, un año y medio después de la ruptura de relaciones bilaterales. Petro hizo el anuncio tras conocerse que dos colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, habían sido detenidas por las fuerzas israelíes que interceptaron las embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a Gaza. "El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato", dijo, también, como medida complementaria.

El conflicto en Oriente Próximo y, en particular la situación en Gaza, que Petro ha calificado reiteradamente de "genocidio", la última vez en el marco de la reciente Asamblea General de la ONU, han llevado los vínculos con Israel a una situación sin aparente retorno, al menos mientras gobierne la izquierda en Colombia. Durante su última alocución en Naciones Unidas, el mandatario llegó a proponer un "Ejército de salvación" del pueblo palestino, que contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países. El pasado viernes instó en una calle neoyorkina a los soldados norteamericanos a darle la espalda a las órdenes de la administración e Donald Trump que impactan negativamente en las condiciones de supervivencia de los palestinos. Esas posiciones le valieron a Petro la reciente represalia de Estados Unidos, que le ha retirado el visado para entrar a ese país por intromisión en sus asuntos internos.

Tras las palabras de Petro fijó su posición el ministerio de Asuntos Exteriores. Flotilla Global Sumud navegaba en aguas del Mediterráneo con el propósito de "entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, generar conciencia sobre las necesidades humanitarias urgentes del pueblo palestino y alertar sobre la necesidad de detener la guerra en Gaza". Colombia, añadió la Cancillería, "exige la liberación inmediata de sus ciudadanas, así como la liberación de todos los demás integrantes de la Flotilla y pide a los Gobiernos de España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica actuar prontamente y de consuno para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales".

Las activistas

Luna Barreto tiene 24 años y reside en Jordania. "Conocí a migrantes palestinos que me ayudaron con los papeles (documentos), porque mi migración fue difícil y sin asesoría. Hay empresas en Polonia que buscan explotar a los migrantes. Y eso fue lo primero que me acercó a la realidad del país", dijo en agosto de 2025. Manuela Bedoya venía trabajando con organismos humanitarios. De acuerdo con la prensa colombiana fue impulsora del Frente Abya Yala, una articulación latinoamericana y caribeña que participó en la Marcha Global a Gaza. "Global Flotilla en este momento está siendo interceptada, estamos rodeadas por barcos militares. Estamos en aguas internacionales. El barco mío está en estado de alerta. Los barcos alrededor están siendo interceptados, estamos rodeados de barcos", dijo antes de que se supiera sobre su detención.

Repercusiones internas

La decisión tomada por Petro ha provocado fuerte revuelo al interior de Colombia. "Hay que respetar las decisiones del presidente porque él es la máxima autoridad administrativa y el que lleva adelante las relaciones internacionales. Lo que el presidente decida en esa medida solo será objeto de control político en su medida, pero hay que respetarlo y cumplirlo", dijo el procurador Gregorio Eljach. No obstante, deslizó una observación que es compartida por sectores de la oposición. "Lo mejor es que haya armonía en las relaciones internacionales, especialmente cuando hay involucrado empresariado, comercio, inversión pública, privada, suministro de bienes que nosotros no producimos. Hay que entendernos".

La derecha criticó la posición asumida por el Gobierno. El Centro Democrático interpondrá mañana una acción popular en contra del presidente Petro ante la decisión de expulsar del país a toda la Delegación Diplomática de Israel en Colombia". La acción jurídica, sostuvo el partido liderado por Álvaro Uribe, "busca proteger derechos colectivos de los colombianos que se verían afectados a raíz de esta decisión que amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones".