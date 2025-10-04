Israel se prepara para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de Trump

El Gobierno de Israel ha comunicado en la madrugada de este sábado que el país se está preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, para liberar a los rehenes "a la luz de la respuesta de Hamás".

"Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra", afirmó en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El viernes, el grupo islamista Hamás declaró su disposición de liberar a los rehenes bajo las premisas del plan diseñado por Trump y de negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.

Trump celebró la decisión de la organización en un video publicado en sus redes sociales y aplaudió estar "cerca de lograr" que termine la guerra de Israel en la Franja de Gaza.

Además, exigió a Israel que cesara al instante los bombardeos sobre el enclave palestino para poder dar lugar a la liberación de los rehenes que siguen bajo custodia de Hamás.

Siguen los bombardeos

El comunicado del Gobierno de Tel Aviv no hace mención a la petición del mandatario estadounidense.

Medios locales y la televisión catarí Al Jazeera reportan que los ataques en la Franja no cesaron a lo largo de la noche. Previamente, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza publicó en su canal de Telegram que la ciudad de Gaza estaba siendo víctima de "bombardeos sin piedad".

El plan de 20 puntos que presentó Trump el pasado lunes en la Casa Blanca, aceptado por Netanyahu durante su visita a Washington, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes por parte de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.