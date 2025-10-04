Plan de paz
Trump asegura haber acordado con Israel una línea de retirada inicial en Gaza y llama a Hamás a aceptarla
Redacción
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este sábado que Israel acordó una "línea de retirada inicial" en Gaza, que ha compartido con Hamás, y llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego "inmediato" y la liberación de rehenes y prisioneros estipulada en su plan de paz para la Franja.
“El alto el fuego será inmediatamente efectivo cuando Hamás confirme el acuerdo”, escribió Trump, quien añadió que, en ese momento, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros. Asimismo, afirmó que se establecerán “las condiciones para la siguiente fase de retirada, que nos acercará al final de esta catástrofe de 3.000 años”.
El mapa difundido junto al mensaje de Donald Trump, separa con una línea amarilla que atraviesa la Franja de Gaza desde Beit Hanun, en el norte, hasta Rafah, en el extremo sur, la zona hasta donde se retiraría el Ejército israelí. El trazado incluye algunas de las áreas más densamente pobladas del enclave, incluidas la Ciudad de Gaza, Deir el-Balah y Khan Yunis.
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Otra concejala de Moncada pasó 500 euros de móvil de su viaje en Argentina
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- Las llamas devoran una antigua fábrica dedicada a piezas de automoción en Bonrepòs
- La senderista que halló el cadáver calcinado en Oliva: 'Desde el principio sospechamos que era Bea
- Catorce heridos, tres graves, en un virulento incendio en un edificio de la playa de Gandia
- Gan Pampols va al choque con Baldoví: 'Falló la autoprotección porque faltó información
- Ryanair vs Wizz Air: Las 'ultra low cost' escogen el aeropuerto de Valencia como campo de batalla