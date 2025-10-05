Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
¿Qué consecuencias tendría que un país de la OTAN derribe un avión ruso sobre el Báltico?
Las últimas semanas han sido prolijas en incidentes aéreos en Europa del este. Numerosos drones rusos han invadido el espacio aéreo de Letonia y de Polonia, pero, ¿qué ocurriría si un país de la OTAN derriba un avión ruso sobre el Báltico? El periodista Marc Marginedas lo explica aquí.
Polonia y la OTAN activan sus cazas
Polonia y aliados de la OTAN activaron esta noche de nuevo la alerta ante el masivo ataque ruso contra Ucrania, como suele hacer habitualmente desde el inicio de la guerra en 2022, con el fin de garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó en su cuenta de la red social X que puso en marcha los procedimientos necesarios para poner en estado de máxima alerta a los aviones polacos y aliados, así como a los sistemas de defensa antiaérea y reconocimiento de radar.
Ataque masivo
Rusia atacó por la noche masivamente con drones y misiles toda Ucrania, del este al oeste, y golpeó con especial dureza la ciudad suroriental de Zaporiyia, donde falleció al menos una persona, y la occidental de Leópolis, donde parte de la metrópolis se quedó sin electricidad y se registraron varios incendios. El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) de Ucrania informó que en Zaporiyia murió una persona como consecuencia del ataque combinado nocturno de las fuerzas rusas, que lanzaron drones y bombas aéreas guiadas la noche de este sábado al domingo.
Ucrania denuncia un muerto y 30 heridos en un ataque ruso a una estación de tren en el este del país
El Gobierno de Ucrania ha denunciado que al menos una persona ha muerto y otras 30 han resultado heridas este sábado por el ataque de un avión no tripulado de Rusia contra una estación de tren en la región de Sumi, en el este del país, que ha alcanzado a varios vagones de un ferrocarril.
El fallecido, confirmado esta tarde, se trata de un hombre de 71 años cuyos restos mortales han sido encontrados en uno de los vagones alcanzados.
22 menores vuelven con sus familias
Ucrania ha conseguido devolver a sus familias a 22 niños y adolescentes ucranianos que estaban en territorios ocupados por Rusia, informó Andrí Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski. "Dentro de la iniciativa del presidente de Ucrania 'Bring Kids Back UA', se logró rescatar a 22 niños y adolescentes ucranianos de territorios temporalmente ocupados", indicó en un mensaje en la aplicación Telegram.
Rusia derriba 29 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta mañana 29 drones ucranianos sobre la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, con lo que ascendieron a casi 150 los aparatos interceptados desde anoche en todo el país, según informó el Ministerio de Defensa de Moscú. "Entre las 08:00 y 11.00 hora de Moscú (GMT+3) los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 29 drones de ala fija ucranianos sobre el territorio de la región de Bélgorod", se afirma en un parte castrense publicado en Telegram.
Ucrania derriba 73 drones rusos
Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron en la última jornada 73 drones rusos en el norte y este del país, pero no consiguió neutralizar a otros 36 que impactaron, junto con tres misiles, en 21 lugares. Según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia atacó el país con 109 drones y tres misiles balísticos desde su territorio.
Muere un fotoperiodista francés en un ataque con un dron en el este de Ucrania
Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas han informado este viernes de la muerte de un fotoperiodista francés, Antoni Lallican, en un bombardeo con un dron en el este de Ucrania, convirtiéndose así en el primer periodista que fallece en un ataque perpetrado por una aeronave no tripulada en el marco de la invasión rusa.
El ataque ha tenido lugar sobre las 9.20 horas (hora local), cuando Lallican --que trabajaba para la agencia de fotoperiodismo Hans Lucas-- se encontraba junto al periodista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, que ha resultado herido. Ambos llevaban equipo de protección y chalecos antibalas con la inscripción 'Prensa'.
Rusia no prohibirá la exportación de diésel para los productores
Rusia no tiene previsto prohibir a los productores de diésel la exportación de combustible, pese al déficit ocasionado por los ataques ucranianos de los últimos meses contra refinerías rusas, informó hoy el Ministerio de Energía ruso.
"El Ministerio de Energía de la Federación Rusa en la actualidad no estudia la posibilidad de prohibir la exportación de diésel para sus productores", indicó la dependencia en su canal de Telegram, al señalar que el tema no se abordó durante la reunión celebrada la víspera sobre el mercado interno de combustible.
Contraataques ucranianos en Donetsk ponen en aprietos a tropas rusas cerca de Dobropillia
Los contraataques de sus tropas cerca de Dobropilia son uno de los primeros grandes logros en el frente en los últimos dos años por parte de Ucrania, que ha conseguido con ellos reforzar su posición ante Washington, pese a que las fuerzas rusas continúan intentando revertir la situación, en una batalla que implica a miles de soldados de los dos bandos.
Esta operación exitosa mencionada frecuentemente por el presidente Volodímir Zelenski en sus intervenciones públicas tiene su origen en lo que hace dos meses parecía una ruptura del frente por parte de Rusia en el norte de la ciudad de Pokrovsk.
