El Supremo de EEUU rechaza revisar el caso de Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes revisar el caso de la expareja y cómplice del pederasta Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por facilitarle chicas menores de edad para que abusara de ellas. En su primer día del nuevo curso, el alto tribunal no admitió, sin dar ningún tipo de argumento, la apelación presentada por los abogados de Maxwell para que revisaran su sentencia.

Maxwell, de 62 años, pidió en abril al Supremo que revisara el fallo de una corte de apelaciones federal que en septiembre de 2024 rechazó un recurso contra su condena y su posterior sentencia de 20 años de prisión. La defensa de Maxwell presentó entonces una petición para exigir que se respete un acuerdo que hizo Epstein en 2007 en el Distrito del Sur de Florida en el que el Gobierno de "Estados Unidos acuerda que no instituirá ningún cargo criminal en contra de cualquier posible cómplice" del magnate.

Por su parte, la Administración de Donald Trump había instado al Supremo a rechazar la revisión del caso. El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, afirmó en una carta que el planteamiento de la expareja de Epstein es "incorrecto", y afirmó que ella "no demuestra que tendría éxito en ningún tribunal de apelación".

En 2021, Maxwell fue declarada culpable de cinco cargos, incluido tráfico sexual de menores, unos dos años después de que su antiguo socio y amante, Epstein, se suicidara mientras esperaba su propio juicio por esos delitos. Ghislaine Maxwell sigue cumpliendo su sentencia de veinte años de prisión.

Teorías conspirativas

La muerte de Epstein, hallado ahorcado en su celda de Nueva York el 10 de agosto de 2019, antes de su juicio por delitos sexuales, ha alimentado innumerables teorías conspirativas que afirman que fue asesinado para encubrir un escándalo que ha envuelto a figuras de alto perfil. Donald Trump, quien durante meses prometió a sus bases revelaciones impactantes sobre el asunto, ha enfrentado críticas, incluso dentro de su propio bando, desde que su Administración anunció en julio que no había descubierto ninguna evidencia nueva que justificara la publicación de documentos adicionales.

El director del FBI, Kash Patel, justificó esta decisión en septiembre, declarando ante un comité del Congreso que "ninguna información creíble" en el caso permitía concluir que Jeffrey Epstein había entregado a sus víctimas a alguien más que a él mismo. Al ser preguntado en julio sobre la posibilidad de conceder un indulto presidencial o la conmutación de la pena de Ghislaine Maxwell, Donald Trump aseguró que "no lo había considerado" y que no era el momento adecuado para discutirlo.