Los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás: retirada de tropas y liberación de rehenes a partir del sábado

Israel y Hamás han llegado esta madrugada a un principio de acuerdo para un alto el fuego en Gaza y pavimentar el camino hacia la paz en el enclave palestino después de más de dos años de brutal ofensiva israelí en una desproporcionada represalia por el ataque islamista del 7 de octubre de 2023. A falta de conocer en profundidad los detalles del pacto que está previsto que se ratifique este jueves en Egipto, donde desde el lunes se mantienen conversaciones, estos son los tiempos marcados por las diferentes partes:

Reunión del Gobierno israelí

El Ejecutivo de Binyamín Netanyahu tiene previsto reunirse esta tarde a las 17 horas para ratificar el principio de acuerdo alcanzado en Egipto. Queda por ver la posición de los ministros ultras del Gobierno, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, más partidarios de mantener la ofensiva y de la anexión de todos los territorios palestinos.

Repliegue de tropas

El Ejército israelí ya está preparando el repliegue de sus tropas. Según lo consensuado por las partes y lo anunciado por Donald Trump, "Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada", en referencia a la "línea amarilla" estipulada por EEUU en el plan de paz presentado hace una semana y que marca la primera fase de la retirada total de la Franja.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado los preparativos operativos previos a la aplicación del acuerdo. Como parte de este proceso, se están llevando a cabo las tareas previas y un protocolo de combate para pasar pronto a unas líneas de despliegue modificadas", han explicado las Fuerzas de Defensa de Israel este jueves en un comunicado.

Según esta división, las tropas israelíes podrán permanecer en Gaza en un perímetro de una profundidad de en torno a 1,5 kilómetros en su zona más estrecha y 6,5 kilómetros en la más ancha, garantizando la presencia militar en casi la mitad del enclave.

La retirada parcial de las tropas israelíes permitirá que las milicias gazatíes, encabezadas por Hamás, puedan localizar a todos los rehenes.

Intercambio de rehenes y presos

Hamás liberará a los 20 rehenes que se estima que siguen vivos entre el sábado y el domingo, según 'Haaretz', a cambio de unos 1.950 presos palestinos, entre los que hay 250 condenados a cadena perpetua y otros 1.700 detenidos desde el 7 de octubre de 2023.

El intercambio, según consta en el acuerdo, debe tener lugar dentro de las 72 horas de implementación del pacto. Trump ha asegurado que los 48 secuestrados que siguen en el enclave, incluidos los muertos, estarán fuera del enclave el lunes.