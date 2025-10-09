Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trump anuncia que Israel y Hamás han firmado la primera fase del plan de paz para Gaza

"Todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada", ha explicitado el presidente de EEUU

Palestinos desplazados a causa de la ofensiva del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza

Palestinos desplazados a causa de la ofensiva del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza / EP

EP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que Israel y Hamás han acordado la primera fase de la propuesta del inquilino de la Casa Blanca para el futuro de la Franja de Gaza.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz", ha afirmado Trump en una publicación en su red social, Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo".

La firma de esta etapa inicial supondrá "que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", ha descrito el mandatario.

"Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos", ha destacado antes de agradecer "a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que han trabajado con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".

