Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca con misiles y drones infraestructura energética en Kiev, Zaporiyia y Dnipró

El Ejército ruso lanzó durante la pasada noche un ataque masivo contra Ucrania que tuvo entre sus objetivos instalaciones energéticas y provocó cortes de electricidad y gas en las regiones de Kiev (norte), Zaporiyia (sureste) y Dnipropetrovsk (centro), según han informado las autoridades ucranianas.

Según ha informado en su cuenta de Facebook la empresa gasística pública de Zaporiyia, los daños provocados por el ataque a infraestructuras gasísticas de la capital de la región han obligado a limitar de forma temporal el suministro de gas natural.