Oriente Próximo
Netanyahu asegura que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada: "Por las buenas o por las malas"
"Estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan", afirma el primer ministro de Israel
EFE
Jerusalén
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes en un videomensaje que las siguientes fases del plan del alto el fuego tras la entrega de rehenes incluyen que Hamás entregue sus armas y que la Franja de Gaza sea desmilitarizada, incluso mediante el uso de la fuerza.
"Estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan, en las que Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, que así sea. Si no, se logrará por las malas", advirtió el mandatario.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
- La jueza de la dana investiga la denegación de Medio Ambiente de agentes para vigilar los barrancos el 29-O
- Testigos de la caída mortal de un joven en València: 'Estuvimos en vilo durante dos horas
- Alerta ante la posibilidad de que la dana Alice se bloquee y descargue en algún punto de la Comunitat Valenciana
- La Aemet pide 'extremar las precauciones' por la lluvia: lo peor está por llegar
- La derecha resiste un año después de la dana por el avance de Vox
- Un nuevo vídeo muestra que Mazón conocía las alertas hidrológicas a las 13.45 horas del 29-O