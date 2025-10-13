Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin evita cuestionar la cumbre con Trump en Alaska

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha defendido este viernes que su Gobierno sigue valorando "positivamente" los resultados obtenidos en la cumbre de Alaska con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pese a las dudas deslizadas en los últimos días por varios altos cargos rusos.

Putin, que ha participado en Tayikistán en una reunión de la Comunidad de Estados Independientes, ha explicado que ya ha podido hablar con varios de los líderes presentes sobre los resultados de la cumbre con Trump en relación al conflicto desatado en Ucrania, según agencias oficiales.