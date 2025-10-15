Bruselas defiende a España tras las amenazas de Trump: "Responderemos a cualquier medida contra un estado miembro"

La Comisión Europea (CE) aseguró este miércoles que responderá "apropiadamente a cualquier medida" comercial contra un Estado miembro de la Unión Europea (UE), tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no elevar su gasto militar al 5% del PIB.

"Responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros", declaró el portavoz de la CE Olof Gill durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

En cualquier caso, el portavoz quiso aclarar que la CE no suele hacer comentarios sobre "escenarios hipotéticos" como el planteado por Trump en sus declaraciones.

Gill sí recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea, que actúa en nombre de todos los Estados miembros del club comunitario.

Asimismo, subrayó que el acuerdo para evitar una guerra comercial que Estados Unidos y el club comunitario alcanzaron en verano es la "plataforma" para abordar cuestiones comerciales o relacionadas con el comercio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5% de su PIB en defensa y aseguró que el gobierno de Pedro Sánchez está siendo "increíblemente irrespetuoso" con la Alianza.

"Creo que es una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en imponerles (a España) un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron, y podría hacerlo. Creo que es increíblemente irrespetuoso", dijo Trump durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Trump, que ya ha manifestado su descontento con el Gobierno de Sánchez en varias ocasiones anteriores, insistió en que está "muy disgustado con España", ya que es el único que se niega a cumplir con el compromiso del 5% y se mantiene en dedicar el 2,1%.