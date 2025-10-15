Guerra en Oriente Próximo, en directo | Sánchez abre la puerta a enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza

Hamás ha hecho entrega este lunes de los últimos 20 rehenes vivos en el marco del acuerdo alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste también en un alto el fuego y la retirada parcial del ejército hebreo de la Franja de Gaza. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Por otro lado, Israel ha liberado los primeros prisioneros palestinos, a la espera de que el Movimiento de Resistencia Islámica entregue los restos de los 48 rehenes muertos y la celebración de una cumbre de Egipto a la que no acudirá Netanyahu.

El ministro de Finanzas de Israel afirma que "habrá asentamientos judíos en Gaza" El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha asegurado este martes que "habrá asentamientos judíos en Gaza" pese a la retirada de tropas israelíes de la Franja, en el marco del alto el fuego acordado entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Habrá asentamientos judíos en Gaza que, en primer lugar, protegerán a Israel" ha declarado Smotrich, que ha defendido que "sin asentamientos, no hay seguridad" para el Estado israelí, durante la celebración de una festividad judía en la localidad de Sederot, próxima al límite nororiental del enclave palestino.

Al menos tres heridos en distintos ataques de Israel en el sur de Líbano Al menos tres personas han resultado heridas como consecuencia de dos ataques efectuados este martes por el Ejército de Israel contra sendas localidades en el sur de Líbano, pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. Una de las víctimas ha sido trasladada a un centro hospitalario con pronóstico muy grave, según ha indicado la agencia de noticias estatal NNA, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan atacado con un dron la motocicleta en la que circulaba por la carretera de Uadi Yilo, a la entrada de la localidad de Jozama, al este de Tiro. Los otros dos heridos están recibiendo tratamiento en el Hospital Gubernamental de Tibnin, tras un ataque con drones del Ejército israelí contra una zona entre este municipio y Haris, ambos situados en la gobernación de Nabatiye.

La Autoridad Palestina condena las ejecuciones "extrajudiciales" llevadas a cabo por Hamás en Gaza La Presidencia de la Autoridad Palestina (AP) ha condenado "enérgicamente" las ejecuciones "extrajudiciales" llevadas a cabo por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en los últimos días, después de que varios medios palestinos hayan informado de la detención de "un gran número" de miembros de milicias rivales y la ejecución de algunos. Para la Autoridad Palestina, presidida por Mahmud Abbás, la actuación de Hamás es un delito, "una flagrante violación de los derechos humanos y un grave atentado contra el principio del Estado de derecho", según ha recogido la agencia palestina Wafa. "Refleja la insistencia del movimiento en imponer su autoridad mediante la fuerza y el terror", ha añadido en un texto en el que responsabiliza "plenamente" a Hamás.

Trump, sobre Hamás El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregará las armas, en línea con lo acordado en el marco del plan para el futuro de la Franja de Gaza, pero ha avisado de que en caso de que no cumplan con esta condición su administración tomará medidas al respecto. "Se desarmarán, porque dijeron que lo harían. Y, si no se desarman, les desarmaremos. Saben que hablo en serio (...) Ocurrirá rápido y, quizás, violentamente, pero les desarmaremos", ha indicado en declaraciones a la prensa durante una reunión de su gabinete con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca.

La fase dos El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes el inicio de la "fase dos" del plan de paz para Gaza pero advirtió de que "el trabajo no está hecho", en referencia a que Hamás no ha entregado aún a Israel todos los rehenes fallecidos. "Los veinte rehenes han regresado y se sienten tan bien como se puede esperar. Una gran carga se ha levantado, pero el trabajo no está hecho. ¡Los muertos no se han devuelto, como se prometió! La fase dos empieza ahora mismo", dijo Trump en su red social, Truth Social.

67.900 muertos Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a más de 67.900 los muertos y 170.100 los heridos por la ofensiva de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, a pesar de la entrada en vigor del nuevo alto el fuego pactado con motivo de la propuesta formulada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Ministerio de Sanidad gazatí ha detallado que "el número de muertos por la agresión israelí asciende a 67.913 mártires y 170.134 heridos" después de que en las últimas 24 horas hayan llegado 44 cuerpos y 29 heridos a los hospitales que quedan operativos en la Franja, según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Seis muertos en Gaza El Ejército israelí mató este martes a seis personas en tres incidentes diferentes en la ciudad de Gaza (norte) y en Jan Yunis (sur) cuando se encontraban en zonas cercanas a la llamada "línea amarilla" de retirada de las tropas israelíes del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás. Según informaron a EFE fuentes médicas locales, se trata de cuatro personas que murieron por fuego israelí en el barrio de Shujaia de la capital gazatí, una más que falleció en el barrio de Al Shaaf de la misma ciudad y una cuarta que murió en la zona de Al Foukhari de Jan Yunis, en todos los casos cerca de la línea a donde se han retirado las tropas de Israel.

Familiares relatan la violencia física y psicológica que los rehenes vivieron cautivos Los familiares de algunos de los veinte rehenes devueltos a Israel relatan la violencia física y psicológica que los ahora liberados sufrieron durante los dos años en cautiverio en la Franja de Gaza bajo el control del grupo islamista Hamás, en entrevistas con medios locales. Este lunes, Hamás liveró a los rehenes vivos que quedaban en Gaza, que fueron trasladados a hospitales israelíes para recibir atención médica y reencontrarse con sus familias.

La UE pide a Hamás y las bandas que operan en Gaza que no amenacen el algo el fuego con enfrentamientos La Unión Europea (UE) manifestó este martes su "preocupación" por los enfrentamientos registrados entre la organización palestina Hamás y miembros de bandas en Gaza, y les instó a no poner el riesgo el acuerdo de paz. "La UE insta a todas las partes a que apliquen íntegramente y sin demora el acuerdo, lo que permitirá establecer un alto el fuego duradero, liberar a todos los rehenes y distribuir de forma amplia y sostenida ayuda humanitaria a gran escala en todo el territorio de Gaza", indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.