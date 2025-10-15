La ONU denuncia un ataque con drones de Rusia contra un convoy humanitario en Ucrania

La ONU ha denunciado que drones rusos atacaron el martes cuatro de sus camiones humanitarios que transportaban ayuda y llevaban "claramente" insignias visibles que los identificaban como pertenecientes a la institución. El ataque —que, de confirmarse, podría considerarse un crimen de guerra según la legislación internacional, incluidos los Convenios de Ginebra— ha ocurrido en las cercanías de la ciudad de Bilozerka, en la región de Jersón, al sur de Ucrania, según ha detallado la organización.

De acuerdo con la reconstrucción difundida, el convoy, en el que iban trabajadores humanitarios de las agencias OCHA y OMS, fue atacado "mientras entregaba asistencia". La ayuda era para una comunidad "gravemente afectada por la guerra que no había recibido asistencia durante meses", según OCHA, la agencia encargada de coordinar la respuesta humanitaria de la institución.

"Cuando los trabajadores humanitarios estaban en el lugar, comenzó un intenso fuego de artillería y, posteriormente, durante la descarga [de la ayuda], dos camiones claramente marcados del Programa Mundial de Alimentos (PMA) fueron atacados por drones", han relatado. "Afortunadamente, los trabajadores humanitarios no resultaron heridos, pero dos camiones fueron dañados e incendiados", han añadido.

Rusia ya no responde

Andrea De Domenico, jefe de oficina de OCHA en Ucrania y quien formaba parte del convoy, ha asegurado que la ONU había informado previamente, como es habitual, a las fuerzas rusas del desplazamiento de la misión humanitaria. "Siempre notificamos, no para pedir permiso, sino para decir: hay un convoy humanitario, no disparen. [Pero] los rusos, desde hace un tiempo, ya no responden", ha contado, al añadir que la población de la zona en la que se produjo el ataque "desde junio" no recibía ayuda con regularidad. Con ello, De Domenico también ha subrayado la gravedad del episodio, ya que hasta este ataque "solo se habían producido incidentes indirectos" contra vehículos y personal de la ONU, según ha añadido, en declaraciones al diario italiano 'La Repubblica'.

"Atacar deliberadamente a los trabajadores humanitarios y a los bienes humanitarios constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y puede equivaler a un crimen de guerra", ha insistido asimismo OCHA en una nota escrita, al recordar también que "la región de Jersón ha registrado últimamente un aumento de los ataques con drones, que han causado daños a civiles. Estos ataques deben cesar". Es "absolutamente inaceptable".

En la misma línea, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha hecho un llamamiento a los Estados miembros de la ONU para que condenen el incidente. Ha sido "un ataque deliberado con drones", ha asegurado. Ni Sibiga ni la ONU han precisado si el convoy también estaba integrado por personal de organizaciones gubernamentales locales.