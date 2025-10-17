Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump amenaza con "matar" a los miembros de Hamás si siguen las ejecuciones

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas aseguró que no descansarán hasta que los cuerpos sin vida de los 19 cautivos restantes regresen al país hebreo

Hombres armados de Hamás escoltan en Gaza autobuses de palestinos excarcelados por Israel.

Hombres armados de Hamás escoltan en Gaza autobuses de palestinos excarcelados por Israel. / AP/LaPresse

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Israel sigue identificando los cuerpos de los cautivos fallecidos entregados por Hamás, después de que este lunes el Movimiento de Resistencia Islámica liberara a los 20 cautivos vivos. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Israel, por su parte, liberó los primeros prisioneros palestinos.

