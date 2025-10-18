Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Polonia no extraditará a Alemania al ucraniano acusado del sabotaje del Nord Stream

Un tribunal de Varsovia denegó este viernes la extradición a Alemania de Volodímir Z., un ciudadano ucraniano sospechoso de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022, y que es reclamado por la Justicia alemana. Además, el juez Dariusz Lubowski levantó la prisión preventiva contra el ucraniano, para el que se había decretado una detención provisional de 40 días tras su detención el mes pasado cerca de Varsovia. Lubowski declaró que la petición alemana "no merece ser atendida" porque la Justicia de ese país "no tiene jurisdicción" sobre el atentado, ya que éste se produjo en aguas internacionales en el mar Báltico, y dado que gaseoducto atacado es propiedad al "cien por cien de Rusia, de la empresa estatal Gazprom".