Crisis en Oriente Próximo
Israel solo reabrirá el paso de Rafah si Hamás devuelve los cuerpos de los rehenes
Las autoridades israelíes ya habían advertido que, cuando se reabriera el paso, solo se permitiría el tránsito de personas, no de ayuda humanitaria
Redacción
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó el sábado que el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, solo se reabrirá después de que Hamás entregue los cuerpos de todos los rehenes fallecidos que aún se encuentran en Gaza. "El primer ministro Netanyahu ha ordenado que el paso fronterizo de Rafah permanezca cerrado hasta nuevo aviso", se lee en el comunicado.
"Su reapertura se considerará en función de cómo Hamás cumpla con sus obligaciones de devolver a los rehenes y los cuerpos de los fallecidos, y de aplicar los términos acordados" del alto el fuego, añadió la oficina. El sábado por la mañana, la embajada palestina en El Cairo anunció que el paso fronterizo de Rafah reabriría el lunes para permitir el regreso a Gaza de los palestinos que viven en Egipto.
Las autoridades israelíes dijeron el jueves que, cuando se reabriera el paso, solo se permitiría el tránsito de personas, no el paso de ayuda humanitaria.
"Fines terroristas"
El Ejército israelí tomó el control del lado palestino del cruce de Rafah el 7 de mayo del año pasado, alegando que las instalaciones se había "utilizado con fines terroristas" y expresando fuertes sospechas de que también se estaban utilizando para el contrabando de armas. Tras la toma de control, se suspendió todo acceso a través del paso fronterizo, incluido el del personal de la ONU.
El cruce se reabrió brevemente durante el alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigor el 19 de enero de 2024.
