Oriente Próximo
Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego
El Gobierno de Netanyahu paraliza la entrada de ayuda humanitaria tras la escaramuza en Rafah, en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien la milicia islamista lo niega
EFE
Jerusalén
El Gobierno de Israel decidió este domingo suspender el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras retomar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes.
La Cadena 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo siguió la recomendación del Ejército de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la escaramuza de esta mañana en Rafah (sur de Gaza), en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien la milicia islamista lo niega.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- La Zona de Bajas Emisiones de València empezará a multar el 1 de diciembre a los coches de fuera de la provincia
- La china MG busca medio millón de metros cuadrados para una planta de automóviles en Valencia
- Se vende conocido restaurante en el Vedat de Torrent
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Le recriminé que estuviera molestando a mi amiga y me rompió una copa en la cara
- El cambio del topónimo de València bate un récord con 1.041 alegaciones al plan
- El fenómeno de La Fúmiga se desborda: el doblete 'sold out' más rápido del Roig Arena