Guerra en Oriente Próximo, en directo | JD Vance viaja a Israel para supervisar acuerdo de alto el fuego con Hamás

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Puestos de Hizbulá en la frontera con Líbano El Ejercito israelí aseguró haber desmantelado este domingo puestos del grupo chií libanés Hizbulá en la zona de Har Dov, en la frontera con el Líbano, informó su portavoz Avichay Adraee este martes en su canal oficial de Telegram. "Las fuerzas del batallón de reserva y las fuerzas de ingeniería de la Brigada de las Montañas (810) destruyeron a principios de esta semana posiciones de la organización terrorista Hizbulá en la zona de Har Dov", según difundió el responsable militar.

"Decididos a cumplir" con el acuerdo El jefe de la delegación negociadora de Hamás, Jalil al Haya, afirmó que el grupo islamista y las demás facciones palestinas están "decididos a cumplir" con el acuerdo para el fin de la guerra en Gaza, así como a entregar a Israel "todos los cadáveres" de rehenes en la Franja, aunque destacó la dificultad de extraer los cuerpos. "Hamás y las facciones palestinas están decididas a implementar el acuerdo hasta el final", dijo Al Haya en una entrevista a la televisión Al Qahera News, cercana a la Inteligencia egipcia, difundida este martes, enfatizando que el pacto "perdurará porque queremos que perdure y nuestra firme voluntad de adherirnos a él".

Otro cadáver entregado El Ejército de Israel ha identificado como el reservista Tal Chaimi el cuerpo entregado este lunes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que lo habría hallado en la víspera durante las operaciones de búsqueda entre los escombros por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo del alto el fuego. "Después de completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado a la familia del mayor secuestrado Tal Chaimi que su ser querido ha sido devuelto para su entierro", han informado las FDI en su cuenta en la red social X.

J.D. Vance parte a Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego con Hamás El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió este lunes rumbo a Israel, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para supervisar el acuerdo de alto al fuego impulsado por Estados Unidos y en vigor desde el pasado 10 de octubre. La Casa Blanca informó que Vance partió hoy acompañado de la segunda dama, Usha Vance, desde la base militar Andrews, al sureste de Washington, en un momento marcado por las acusaciones cruzadas sobre vulneraciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Israel y Hamás.

La UNRWA denuncia que Israel mató el domingo a cuatro personas en ataque contra uno de sus edificios en Gaza El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha denunciado este lunes que el Ejército israelí mató en la víspera a cuatro personas en un bombardeo contra una de sus escuelas en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en el enclave. "El frágil alto el fuego en Gaza debe mantenerse. Ayer, cuatro personas murieron tras el bombardeo de las fuerzas israelíes contra una escuela de la UNRWA convertida en refugio en el campamento de refugiados de Nuseirat (...). Las armas deben callar y la rendición de cuentas debe llegar", ha manifestado.

El Ejército israelí comienza la demarcación física de la 'línea amarilla' en la Franja de Gaza Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este lunes de que han comenzado la demarcación física de la denominada 'línea amarilla', a la que se han retirado los militares en virtud del acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre. "Como parte del acuerdo de alto el fuego y siguiendo las directrices políticas, las fuerzas del Mando Sur de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han comenzado a marcar la 'línea amarilla' en la Franja de Gaza con el objetivo de dar claridad táctica en el terreno", ha informado el Ejército en un comunicado oficial.

La Oficina de Netanyahu confirma haber recibido de Cruz Roja el cuerpo de otro rehén La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes haber recibido el cuerpo de un rehén que previamente entregó Hamás a la Cruz Roja como parte del acuerdo del alto el fuego. "Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido en estado militar por un rabino militar", recoge el comunicado.

Un bombardeo israelí mata a dos palestinos en ciudad de Gaza, cuatro en lo que va de día Un bombardeo israelí mató este lunes a dos palestinos en el barrio de Al Shaaf de la ciudad de Gaza, cerca de la línea amarilla, lo que eleva a cuatro el total de palestinos muertos por fuego israelí en lo que va de día, según informó la agencia de noticias Wafa. Sobre este último ataque nocturno, el Ejército todavía no se ha pronunciado. A primera hora de este lunes, otros dos palestinos también murieron por disparos del Ejército en el barrio de Tuffah, al este de la capital gazatí, también cerca de la línea amarilla.

Hamás dice que Israel bombardeó al inicio de ofensiva "deliberadamente" a rehenes y sus captores Uno de los portavoces de Hamás, Hazem Qassem, aseguró este lunes que Israel bombardeó "deliberadamente" al inicio de la ofensiva contra Gaza a los rehenes y a sus captores que los custodiaban. "Al comienzo de la guerra, la ocupación bombardeó deliberadamente a los prisioneros israelíes, a sus captores y las zonas residenciales circundantes", recoge el comunicado del grupo palestino. Qassem insistió en que el movimiento "ha cumplido con todos los detalles" de la primera fase del alto el fuego con la entrega de los últimos 20 rehenes que quedaban vivos en Gaza, mientras acusó a Israel de mantener una "política constante de seguir violando" la tregua.