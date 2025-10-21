Asia
Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer en liderar Japón
EFE
Tokio
La conservadora Sanae Takaichi, del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, se convirtió este martes en la primera mujer en ser primera ministra del país asiático, tras hacerse con la victoria en la votación en la cámara baja para elegir el cargo.
"Sanae Takaichi ha sido elegida nueva primera ministra", dijo el portavoz de la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento nacional japonés, Fukushiro Nukaga, al concluir el recuento de la votación, donde sumó 237 de los 465 sufragios en juego, cuatro por encima de los que necesitaba.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Las lluvias auguran una campaña de setas histórica
- El cambio del topónimo de València bate un récord con 1.041 alegaciones al plan
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Fallece José Vicente González, empresario de la metalurgia y expresidente de la patronal y Feria Valencia
- La tienda de telas Julián López gana terreno a la hostelería en pleno centro de València
- La caída de la nube de Amazon paraliza los pagos en España causando fallos en datáfonos, cajeros y Bizum