Guerra en Ucrania
EEUU prepara un "aumento sustancial" de sus sanciones a Rusia tras suspender la reunión entre Trump y Putin
EFE
Washington
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin.
