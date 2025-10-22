En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Otro ataque masivo ruso con drones y misiles dejó sin luz a una parte de Cherníguiv, en el norte del país, al golpear una infraestructura de suministro de energía térmica y otra de suministro de electricidad
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ataques en Odesa
Rusia alcanzó en su ataque masivo de anoche contra Ucrania una infraestructura energética en la región de Odesa, en el sur del país, dejando sin electricidad a miles de personas, según ha informado la empresa privada DTEK, que opera las instalaciones atacadas. “Los trabajadores del sector energético han reconectado a líneas de reserva (de la red) las infraestructuras críticas y las viviendas allá donde ha sido técnicamente posible, y han devuelto la luz a 14.200 familias”, se lee en un comunicado emitido por la compañía.
Trump, sobre su cumbre aplazada con Putin: "No quiero una reunión desperdiciada"
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes con respecto al aplazamiento de la esperada cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que no quiere "una reunión desperdiciada", en referencia a las dificultades para lograr un acercamiento entre Moscú y Kiev.
"No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", dijo Trump al ser preguntado por periodistas en la Casa Blanca acerca de los motivos del retraso de su encuentro con Putin, previsto inicialmente para dentro de unas dos semanas, e insistió también en que Rusia y Ucrania deberían replegar tropas simplemente para poner freno a la matanza.
Idoya Noain
Europa y Ucrania preparan un plan de 12 puntos para tratar de acabar la guerra
Europa y Ucrania están trabajando en un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra según ha revelado la agencia 'Bloomberg'. Ese plan incluye un reparto de territorio entre Ucrania y Rusia que seguiría las líneas actuales de batalla, frenando las nuevas peticiones de Vladimir Putin de que Kiev entregue territorios. (Seguir leyendo)
La Casa Blanca confirma que no habrá una reunión pronto entre Trump y Putin
La Casa Blanca ha confirmado este martes que no se prevé que se celebre en las próximas semanas la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, después de que en las últimas horas el Kremlin ya rebajara expectativas afirmando que "se necesita una preparación seria". La noticia ha sido confirmada por un funcionario de la Casa Blanca a la agencia Bloomberg y llega un día después de que los responsables de la diplomacia rusa y estadounidense, Sergei Lavrov y Marco Rubio, respectivamente, destacaran la "constructiva" conversación que mantuvieron sobre los preparativos de la reunión.
Rusia denuncia las amenazas "terroristas" de Polonia contra el avión de Putin
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció este martes las amenazas "terroristas" por parte de su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, quien declaró que Varsovia detendría al presidente ruso, Vladímir Putin, si vuela a través de espacio aéreo polaco en dirección a Budapest. "Los polacos están ahora preparados para cometer atentados terroristas. Escuché al señor Sikorski amenazar con que no se garantizará la seguridad del avión del presidente Putin en el espacio aéreo polaco si se envía a Budapest para la cumbre propuesta con (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump", declaró Lavrov en rueda de prensa.
Idoya Noain
La Casa Blanca dice ahora que la reunión de Trump y Putin en Hungría "ya no es necesaria"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes una reunión "en el futuro inmediato" con su homólogo ruso Vladímir Putin, informó el martes un funcionario estadounidense después de que ambos líderes anunciaran la semana pasada un próximo encuentro en Budapest. "No hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", dijo la fuente gubernamental bajo condición de anonimato. (Seguir leyendo)
Zelenski acuerda con Sánchez una nueva reunión y le agradece la ayuda energética de España
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acordó este martes por teléfono con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, una nueva reunión, aunque no especificó ni la fecha ni el lugar, y le agradeció el envío a Ucrania anunciado por España de otros 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos. "Hemos acordado una nueva reunión y nuevas medidas de apoyo a nuestro país, a los ucranianos, y de nuestra seguridad común europea", dijo Zelenski sobre la llamada en su discurso vespertino de este martes.
El Gobierno de Ucrania subraya que la integración del país en la UE "es una necesidad"
El director general de la Oficina de Coordinación del Gobierno ucraniano para la Integración Europea y Euroatlántica, Oleksandr Ilkov, subrayó este martes que la integración de su país en la Unión Europea (UE) "es una necesidad" y destacó que Ucrania demuestra cada día que "pertenece a la familia europea".
"La integración de Ucrania en Europa es una necesidad", afirmó en el foro internacional World in Progress (WIP), celebrado este lunes y martes en Barcelona.
Ucrania se defiende del plan de Rusia para sumirla en el frío y la oscuridad
A medida que Rusia intensifica sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana, algo que amenaza el suministro de electricidad, gas y calefacción en medio de la caída de las temperaturas en Ucrania, las autoridades locales refuerzan las defensas y tratan de mitigar el impacto de los ataques sobre la población.
Sumergir a Ucrania en la oscuridad y el frío vuelve a ser el objetivo fundamental de la estrategia de Rusia, que pretende erosionar la resistencia de los ucranianos y presionar a Kiev para que haga concesiones.
Sin embargo, a diferencia de años anteriores, cuando Rusia lanzó ataques con misiles a gran escala contra todo el sistema energético, su enfoque actual se centra en las regiones fronterizas y del frente.
Mueren cuatro personas en un ataque ruso con drones sobre la ciudad ucraniana de Nóvgorod-Síverski
Las autoridades locales ucranianas han informado este martes de la muerte de al menos cuatro personas, así como de siete heridos, como consecuencia de un nuevo ataque ruso con drones sobre la ciudad de Nóvgorod-Síverski, en la provincia de Chernígov, blanco de las fuerzas rusas durante la pasada noche. El gobernador de la región, Viacheslav Chaus, ha cifrado en veinte los drones que han golpeado la ciudad. "Hay mucha destrucción", ha lamentado en una nota publicada en su cuenta de Telegram, desde donde ha informado de que entre los heridos hay una menor de edad y una personas en estado grave.
