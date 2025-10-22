Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump, sobre su cumbre aplazada con Putin: "No quiero una reunión desperdiciada"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes con respecto al aplazamiento de la esperada cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que no quiere "una reunión desperdiciada", en referencia a las dificultades para lograr un acercamiento entre Moscú y Kiev.

"No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", dijo Trump al ser preguntado por periodistas en la Casa Blanca acerca de los motivos del retraso de su encuentro con Putin, previsto inicialmente para dentro de unas dos semanas, e insistió también en que Rusia y Ucrania deberían replegar tropas simplemente para poner freno a la matanza.