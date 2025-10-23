Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo

Israel bombardea de nuevo el sur de Gaza

Por el momento no se han reportado víctimas tras estos ataques

Continúa la destrucción en Gaza.

EFE

Gaza

Tanques militares israelíes bombardearon a primera hora de este jueves la zona de Sheikh Nasser, al sur de Jan Yunis, "con potentes explosiones que se escucharon en toda la zona" indicaron fuentes locales a EFE, pese al alto el fuego firmado entre Israel y Hamás. De momento, no se han reportado víctimas por estos ataques.

La zona de Sheikh Nasser se encuentra junto a la recién designada como "línea amarilla", el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro del territorio gazatí como parte de este acuerdo y al que la población gazatí tiene prohibido acercarse.

