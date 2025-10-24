Steve Bannon revela que hay un "plan" de golpe de Estado en Estados Unidos para que Trump sea presidente en 2028

La sombra de un golpe de Estado en Estados Unidos es cada vez más alargada. El ideólogo del trumpismo Steve Bannon ha asegurado que "hay un plan" para violar la Constitución y permitir que Donald Trump vuelva a ser presidente en 2028, alargando así su hegemonía para un tercer mandato inaudito en la historia reciente del país.

"Trump será presidente en 2028, y la gente tendrá que acostumbrarse a ello", ha declarado en una entrevista con The Economist, en la que asegura que revelará los detalles de ese plan cuando sea oportuno. "Teníamos menos posibilidades en 2016 y menos posibilidades en 2024 que las que tenemos en 2028. Tenemos que terminar lo que empezamos".

Con sus declaraciones, el gurú de la extrema derecha parece preparar el terreno para una hipotética subversión de la democracia en la primera potencia mundial en nombre de Dios. Y es que Bannon cree que Trump es un "instrumento de la voluntad divina" y que si "la voluntad del pueblo estadounidense" es que cumpla un tercer mandato se hará uso de "los mecanismos que tenemos" para esquivar la 22.ª Enmienda de la Constitución, que establece que ningún presidente puede ser elegido en más de dos ocasiones.

Presagio o distracción

Las palabras de Bannon podrían ser una anticipación del futuro cercano de EEUU. Y es que antes de denunciar en 2020 que había sido víctima de un inexistente fraude electoral, Trump y la llamada alt-right ya llevaban años sembrando bulos entre millones de estadounidenses para convencerles de que las elecciones presidenciales estaban manipuladas. Solo si perdían, eso sí.

No obstante, también podría tratarse de uno de tantos exabruptos con los que llamar la atención y desviarla de otras cuestiones. Bannon es el ideólogo de flood the zone (inundar la zona), una estrategia política que consiste en abrumar a los medios de comunicación, a la oposición y a la opinión pública con un alud de polémicas, comentarios incendiarios y desinformación cuya misión es sembrar el caos, crear confusión y hacer que cada vez sea más difícil discernir los hechos importantes del ruido.