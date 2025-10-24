Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bruselas acusa a TikTok y Meta de incumplir normas de transparencia

La Comisión Europea considera que TikTok y Meta han incumplido su obligación de conceder a los investigadores un acceso adecuado a los datos públicos en virtud del Reglamento de Servicios Digitales, según las conclusiones preliminares de una investigación realizada a las dos tecnológicas. Bruselas también ha observado con carácter preliminar que Meta, tanto para Instagram como para Facebook, incumplió sus obligaciones de proporcionar a los usuarios mecanismos sencillos para notificar contenidos ilícitos, así como de permitirles impugnar eficazmente las decisiones de moderación de contenidos.

Las conclusiones preliminares de la Comisión muestran que Facebook, Instagram y TikTok pueden haber establecido procedimientos y herramientas complicados para que los investigadores soliciten acceso a datos públicos. Esto les deja a menudo datos parciales o poco fiables, lo que afecta a su capacidad para llevar a cabo investigaciones, tales como si los usuarios, incluidos los menores, están expuestos a contenidos ilícitos o nocivos, explica la Comisión en un comunicado. En lo que respecta a Meta, el Ejecutivo comunitario sostiene que ni Facebook ni Instagram parecen ofrecer un mecanismo de "notificación y acción" fácil de usar y de fácil acceso para que los usuarios señalen contenidos ilícitos, como material de abuso sexual de menores y contenidos terroristas. Los mecanismos que Meta aplica actualmente parecen imponer varios pasos innecesarios y exigencias adicionales a los usuarios. Además, tanto Facebook como Instagram parecen utilizar los denominados "patrones oscuros", o diseños de interfaz engañosos, en lo que respecta a los mecanismos de "notificación y acción".

La Comisión mantiene que estas prácticas pueden resultar confusas y disuasorias, y por lo tanto, los mecanismos de Meta para señalar y eliminar contenidos ilícitos pueden ser ineficaces. Las conclusiones preliminares dadas a conocer este viernes forman parte del procedimiento formal de la Comisión iniciado contra Meta y del procedimiento formal para investigar a TikTok, en virtud del Reglamento de Servicios Digitales. La Comisión prosigue su investigación sobre otras posibles infracciones que forman parte de estos procedimientos en curso.

La Biblioteca Municipal de Burjassot gana de nuevo el Premio Nacional María Moliner

El Espai d'Art Contemporani da el salto a la experimentación de la mano del colectivo Cisma: el arte se encuentra con la tecnología

Grupo Cajamar dona instrumentos musicales a las sociedades musicales afectadas por la dana en colaboración con FSMCV

El Picasso perdido es hallado en Madrid: la Policía sospecha que nunca salió de la ciudad

El Palacio de Congresos nombra nueva directora, que además gestionará el Palacio de la Exposición y el Veles e Vents

Admitida a trámite la demanda del Valencia CF contra Netflix por el documental de Vinícius

La Biblioteca Nacional dona 500 ejemplares a Bétera por un valor de de 8.000 euros

El Atlético Club Gandia fija con firmeza su posición entre los grandes de España

