Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre

Una semana después del espectacular robo en el Louvre, la policía ha detenido este sábado a dos sospechosos, conocidos por la policía por delitos similares, según adelantó el medio francés, France Télevisions.

Uno de los sospechosos, fue arrestado en el aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle, cuando se disponía a coger un avión dirección a Argel, según fuentes vinculadas a la investigación. El segundo fue detenido esa misma noche en París, aunque no han trascendido más detalles. Ambos, vecinos de la región parisina Seine-Saint-Denis, fueron identificados gracias al ADN encontrado en el lugar del robo en el Louvre, indicaron fuentes cercanas a la investigación, quienes apuntan a que formarían parte del comando de cuatro personas que participaron en el robo del museo.

La operación del sábado por la noche se precipitó después de que los investigadores descubrieron que uno de los sospechosos se disponía a huir a Argel. País con el que Francia no cuenta con un acuerdo de extradición. Los dos hombres, fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecerán detenidos hasta 96 horas. "Es demasiado pronto para dar detalles", añadió Laure Beccuau, quien "ofrecerá información complementaria" después de que los sospechosos pasen a disposición policial.

Más de setenta agentes continúan buscando a otros dos sospechosos de participar en el ‘robo del siglo’, en el que se sustrajeron nueve joyas de la colección napoleónica. Una de ellas, la corona de la emperatriz, fue encontrada minutos después del robo en los alrededores del museo.

Los investigadores de la policía judicial buscan ahora determinar si los autores intelectuales del robo pertenecen a una organización criminal o, por el contrario, trabajan bajo un encargo realizado por una red especializada en el tráfico de obras de arte.

Un robo de 7 minutos y 88 millones de euros

El robo del siglo duró 7 minutos y el valor de lo sustraído se ha estimado en 88 millones de euros, aunque el valor patrimonial que tienen estos objetos para Francia sea “incalculable”. Entre las joyas robadas se encuentran el collar de zafiros de María Amelia, la última reina de Francia (esposa de Luis Felipe I, rey de 1830 a 1848), que está compuesto por numerosos zafiros y 631 diamantes.

Los ladrones huyeron en dos scooters a toda velocidad y desde entonces no se habían conocido más detalles de la investigación ni de los delincuentes, a pesar de que este viernes las autoridades distribuían un retrato robot de uno de los sospechosos, tras obtener más de 150 muestras en el lugar del robo, según la fiscal de París, Laure Beccuau.

Gracias a las propias filmaciones de los vigilantes de sala del museo y de los errores cometidos por los delincuentes, quienes dejaron varias pruebas en su huída, como un chaleco o un casco de moto, la policía pudo avanzar rápidamente en la investigación.

Con dos sospechosos detenidos, ahora las autoridades se apresuran a encontrar las joyas para evitar que las fundan y despiecen. En ese caso, el daño sería “irreparable”, según los expertos del país.