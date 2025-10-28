Jamaica se prepara para la destrucción 'total' por la llegada del peor huracán de su historia

Los habitantes de Jamaica se encuentran en alerta máxima ante la llegada del huracán Melissa, que este lunes alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson. Con vientos que superan los 280 km/h y una baja presión central que la convierte en la tormenta más fuerte del año, Melissa promete causar estragos sin precedentes en la isla del Caribe.

Desde que comenzó su desarrollo, el huracán ha dejado una estela de devastación en su camino, con al menos siete víctimas mortales entre República Dominicana y Haití. A medida que se acerca a Jamaica, las autoridades temen que esta tormenta pueda convertirse en la más destructiva que haya azotado la isla en su historia, superando al huracán Gilbert de 1988, que causó 49 muertes.

Evacuaciones masivas y cierres en Kingston

La situación es crítica, por lo que el gobierno de Jamaica ha ordenado evacuaciones en diversas áreas de la capital, Kingston, y ha cerrado los dos aeropuertos internacionales. Los ciudadanos de las zonas bajas y propensas a inundaciones han sido instados a buscar refugio en 881 albergues preparados en todo el país. La tormenta, que se espera toque tierra cerca de las 8:00 horas de este martes, traerá consigo no solo vientos devastadores, sino una marejada ciclónica que podría alcanzar alturas mortales en las costas.

Una valla caída por el viento en la zona pesquera de Hellshire, en Portmore (Jamaica). / EFE/Rudolph Brown

Un avance lento y devastador

Melissa avanza a un ritmo extremadamente lento de 6 km/h, lo que aumenta el peligro de lluvias torrenciales prolongadas. Según los expertos, las lluvias traerán consigo inundaciones masivas y deslizamientos de tierra. La ministra de Información, Dana Morris Dixon, advirtió que el suelo ya saturado amplificará los efectos destructivos de las precipitaciones. "La magnitud de esta tormenta es algo que Jamaica nunca ha experimentado", expresó el meteorólogo Matthew Cappucci.

En las regiones montañosas de la isla, la situación es aún más grave. En Hagley Gap, una ciudad ubicada en el sureste, los caminos ya están intransitables y los residentes se encuentran completamente aislados. "No podemos movernos. Tenemos miedo", relató Damian Anderson, un residente local, mientras las autoridades luchan por llegar con ayuda.

El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. / EFE/ Unión Europea, Imágenes De Sentinel-3 De Copernicus

Riesgos en toda la región

Aunque el epicentro de Melissa se encuentra a punto de atravesar Jamaica, los efectos del huracán se sentirán también en el sureste de Cuba y las Bahamas en los próximos días. Las fuertes lluvias e inundaciones ya han afectado a la República Dominicana, donde se reportaron más víctimas y rescates de personas atrapadas en vehículos debido a la crecida de ríos y arroyos. En Haití, tres personas murieron y cientos de viviendas sufrieron daños por las lluvias torrenciales.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, instó a la población a mantenerse alerta y seguir las instrucciones de evacuación. "Superaremos esta tormenta y nos reconstruiremos más fuertes", aseguró en un mensaje de esperanza ante la magnitud del desastre que se avecina. Mientras tanto, los jamaicanos se preparan para enfrentar lo que se prevé será uno de los huracanes más destructivos de la historia reciente, confiando en la resiliencia y la solidaridad de su pueblo para salir adelante.