24 niños entre los fallecidos
Más de 90 palestinos muertos por los bombardeos israelíes en Gaza desde el martes
Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado desde la tarde de ayer hasta primeras horas de esta mañana a al menos 91 palestinos, incluidos 24 niños y 7 mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y de la Defensa Civil Palestina.
Esta oleada de ataques israelíes que han golpeado de norte a sur la Franja llegó la tarde de ayer, martes, por orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego, en vigor desde hace más de dos semanas.
Los equipos de rescate siguen buscando a desaparecidos entre los escombros y sus familias aseguran que están debajo de ellos, añadió.
Los ataques se produjeron después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah, sur de Gaza, con artillería y disparos de francotirador, algo en lo que el grupo islamista ha negado haber participado.
También tras la devolución este lunes en la noche por parte del grupo islamista de unos restos que no se corresponden con ninguno de los 13 rehenes muertos que quedan en la Franja, según Israel, sino con un cautivo cuyo cuerpo fue recuperado a finales de 2023.
- Todos los detalles del funeral de Estado: dos actuaciones musicales, una ofrenda floral y algunas ausencias destacadas
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
- Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: 'Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general
- Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal
- ¿Cuándo he mentido yo?': los ocho cambios de versión de Mazón sobre sus cinco horas clave del 29-O
- La jefa de Emergencias confirma que Delegación del Gobierno le advirtió a las 18.34 'es necesario el Es Alert' y desde el Cecopi respondieron 'lo estamos gestionando