Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania

El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente del país, Vladimir Putin, con la toma de una nueva localidad en la provincia de Dnipropetrovsk.

"Unidades del grupo de fuerzas Este avanzaron en las profundidades de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Vishnevoe, en la provincia de Dnipropetrovsk", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.